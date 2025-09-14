Importantes universidades de EE. UU. ofrecen becas para profesionales en Colombia: así puede aplicar

La Feria EducationUSA 2025 regresa a Bogotá en su versión número 17. Este evento es la única feria avalada por la Embajada de Estados Unidos en Colombia.
Además, la feria hace parte de un circuito internacional que este año recorre 9 países y 12 ciudades de América Latina, logrando un alcance regional de más de 20.000 estudiantes.
El recorrido inicia en Río de Janeiro, Sao Paulo y Brasilia en Brasil; continúa por Asunción (Paraguay), Santa Cruz (Bolivia), Buenos Aires (Argentina) y Montevideo (Uruguay); sigue por Santiago de Chile (Chile), Lima (Perú), Quito y Guayaquil (Ecuador), y finalmente cerrará en Bogotá, en donde los estudiantes encontrarán un espacio de networking y asesoría con representantes de instituciones de educación superior de Estados Unidos.
“El impacto regional de esta feria demuestra el interés creciente por parte de los jóvenes latinoamericanos en acceder a programas de calidad en Estados Unidos. Colombia, al ser la última parada, se convierte en un cierre estratégico para conectar a cientos de estudiantes con oportunidades académicas que transforman vidas”, destacó Samuel Reales, director de EducationUSA Bogotá ubicado en el Centro Colombo Americano – Bogotá.
¿Qué ofrece la feria?
La feria está diseñada para brindar a los asistentes una experiencia completa de orientación académica. Durante la jornada, los estudiantes podrán:
- Conectar con representantes de admisiones de 35 universidades estadounidenses con quienes además podrán poner a prueba su inglés.
- Explorar programas de estudio en diferentes áreas del conocimiento, desde ciencias, artes y humanidades, hasta tecnología, negocios y música.
- Resolver dudas sobre procesos de admisión, requisitos académicos, exámenes estandarizados y ayudas financieras.
- Acceder a charlas con aliados estratégicos como Colfuturo y Fulbright, además de sesiones informativas sobre ayudas financieras, procesos de visado, preparación de exámenes internacionales como IELTS y tips prácticos para aplicar con éxito a universidades en Estados Unidos.
- Recibir orientación personalizada para elegir universidades, encontrar ayudas financieras, realizar el proceso de aplicación y conocer el proceso de visa de estudiante.
Uno de los aspectos clave para postular a programas académicos en Estados Unidos es el dominio del idioma. Para ello, se recomienda contar con un nivel mínimo B1 para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la educación superior en Estados Unidos.
Entre 2023 y 2024, 10.120 estudiantes colombianos realizaron estudios de pregrado, maestría y doctorado en Estados Unidos, lo que posiciona a Colombia como el 17° país que más estudiantes envía a este destino. En este contexto, la Feria EducationUSA en Bogotá se ha consolidado como un espacio de referencia para quienes sueñan con estudiar en el país norteamericano.
A lo largo de sus 17 ediciones, ha reunido a más de 13.500 asistentes, convocando en promedio entre 1.000 y 1.200 estudiantes por edición, y alcanzando en los últimos años cifras cercanas a 1.300 participantes por jornada. Estos resultados reflejan un interés sostenido y en crecimiento por acceder a programas académicos en Estados Unidos.
Finalmente, estas son las Universidades de Estados Unidos que estarán presentes en la Feria EducationUSA 2025:
- Arizona State University
- Avila University
- Ball State University
- Baylor University
- Berklee College of Music
- Bradley University
- College of Central Florida
- Concord University
- Concordia University Wisconsin and Ann Arbor
- East Carolina University
- Full Sail University
- Graceland University
- Green River Community College
- IE New York College
- Kent State University
- Marywood University
- Millennia Atlantic University
- Minerva University
- North Dakota State University
- Northeastern University
- Nova Southeastern University
- Queensborough Community College of the City University of New York
- Rice University
- Savannah College of Art and Design
- Shoreline Community College
- South University
- The George Washington University
- Troy University
- University of Colorado at Boulder
- University of Florida
- University of Idaho
- University of North Texas
- University of West Georgia
- University of Wyoming
- Valdosta State University