Plataforma educativa Mattilda levanta US$50 millones para consolidar su expansión en América Latina

Mattilda, plataforma que ofrece soluciones tecnológicas y financieras para colegios privados, anunció el levantamiento de US$50 millones que le permitirá fortalecer su portafolio y consolidar su expansión en el ecosistema educativo de América Latina.
Este anuncio se da en un momento especialmente retador para los colegios privados en Colombia. Más de 700 instituciones cerraron en el país durante 2024 y el 53 % de los estudiantes que desertan lo hacen por motivos económicos. Con esta nueva etapa, Mattilda podrá seguir apoyando a los colegios del país en la gestión de su liquidez, la reducción de la morosidad y la sostenibilidad de sus proyectos educativos.
“Esta inversión representa un paso clave para seguir cumpliendo nuestro propósito. Queremos que el dinero deje de ser una barrera para los colegios y se convierta en una herramienta que les permita crecer, innovar y enfocarse en lo que mejor saben hacer, qué es educar. Con estos recursos podremos escalar nuestra tecnología, llegar a más instituciones y seguir fortaleciendo un modelo que hace posible la sostenibilidad del sistema educativo privado en América Latina”, afirmó Juan Pablo Bravo, cofundador y CFO de Mattilda.
Ampliación del portafolio de Mattilda
Los recursos obtenidos permitirán a Mattilda ampliar su portafolio tecnológico con nuevas herramientas que automaticen procesos críticos como la cobranza, el recaudo de pensiones y la gestión de flujo de caja.
También fortalecerá su presencia en países donde ya opera, como Colombia, México y Ecuador, optimizando la atención a colegios con distintos niveles de bancarización y digitalización.
Recomendado: Icetex lanza becas de maestría para profesionales en alianza con importante universidad de España
Actualmente, la Mattilda trabaja con más de 500 instituciones educativas y alcanza a más de 230.000 familias que acceden a una experiencia de pago para las pensiones escolares.
La operación fue liderada por Lendable, un fondo de crédito privado global enfocado en empresas tecnológicas que promueven la inclusión financiera en mercados emergentes. Esta transacción se suma a una ronda de capital por US$10 millones levantada a inicios de 2025, con participación de GSV, Dila Capital y FinTech Collective, y una valuación significativamente superior a rondas anteriores.
“Nos entusiasma asociarnos con Mattilda en esta transacción, que respalda su expansión en la región y refleja nuestra confianza en su enfoque tecnológico y en su capacidad para brindar soluciones financieras escalables e innovadoras a los colegios privados. La operación incluye una estructura de garantías innovadora en múltiples jurisdicciones y nos enorgullece apoyar su misión de ampliar el acceso a una educación de calidad en toda América Latina”, concluyó Agustín De Luca, director Asociado para Latinoamérica de Lendable.