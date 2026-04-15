Imusa anuncia nueva edición de su cambiatón para recolectar más de 350.000 sartenes: ¿cómo participar?

Imusa, marca del portafolio de Groupe SEB en Colombia, anuncia una nueva edición de su cambiatón, una iniciativa que por más de 10 años ha promovido el reciclaje y el consumo responsable.
Para 2026, la compañía proyecta recolectar más de 350.000 sartenes, impactando en una apuesta que busca transformar hábitos de consumo y fortalecer la cadena de reciclaje a nivel nacional.
La campaña estará vigente del 1 de abril al 15 de mayo y tendrá presencia en más de 50 ciudades, a través de una red de aliados que suma más de 500 puntos de recolección en todo el país.
Los sartenes recolectados serán gestionados por un aliado especializado, encargado de su adecuada disposición y transformación para su reincorporación en procesos productivos de otras industrias, un modelo que permite extender la vida útil de los materiales, reducir residuos y disminuir la presión sobre los recursos naturales.
Y, como novedad, esta edición contará con una propuesta “futbolera” y la participación de René Higuita como imagen de la campaña. Además, los nuevos sartenes incorporan un antiadherente confiable de alto desempeño, hasta cinco veces más resistente.
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¿Cómo participar en la cambiatón de Imusa?
Las personas interesadas podrán acercarse a cualquiera de los más de 500 puntos de recolección habilitados en tiendas propias de la marca y grandes superficies como Éxito, Homecenter, Alkosto, El Gigante del Hogar, entre otros.
Allí podrán entregar un sartén, o incluso una parte de este, de cualquier marca, tipo de material o estado, y recibirán a cambio un bono de $30.000 para la compra de un nuevo sartén de la edición especial.