Infraestructura sostenible, la apuesta de la Fundación Grupo Argos para trascender de la obra física a la transformación territorial en Colombia

En un país donde solo el 42,6 % de las aguas residuales urbanas reciben tratamiento adecuado y donde los déficits en infraestructura básica siguen ampliando brechas sociales, el rol del sector privado en el desarrollo territorial dejó de ser complementario para convertirse en estructural.
Bajo esta premisa, la Fundación Grupo Argos ha venido consolidando una línea de infraestructura sostenible que busca ir más allá de la filantropía tradicional, evolucionando hacia modelos de inversión social estratégica con impacto medible y de largo plazo.
La apuesta no es menor: transformar la infraestructura en una plataforma de bienestar, salud y desarrollo económico, integrando variables sociales, ambientales y culturales. Dos casos ilustran este enfoque en acción: la intervención en Nueva Colonia como parte de la iniciativa integral Juntos por Urabá y el proyecto Miiroku en La Guajira.
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Urabá: cuando la infraestructura redefine el desarrollo
La estrategia Juntos por Urabá representa hoy una de las alianzas público-privadas más ambiciosas del país. Con una inversión superior a $200.000 millones y más de 30 empresas articuladas, el modelo está generando una intervención integral en el corregimiento de Nueva Colonia, en el distrito de Turbo, un territorio que se encuentra en un punto de inflexión.
Urabá es, simultáneamente, una despensa agrícola clave y un nodo logístico emergente, impulsado por proyectos como Puerto Antioquia, pero también un territorio con profundas brechas: el 51 % de la población se considera pobre, el 45 % ha reducido su alimentación por falta de ingresos y el acceso a servicios básicos como alcantarillado, gas o internet sigue siendo limitado.
En este contexto, la intervención de la Fundación no se limita a cerrar déficits físicos, sino a rediseñar el concepto mismo de infraestructura.
Uno de los proyectos más emblemáticos es el alcantarillado de Nueva Colonia, cuya inversión supera los $112.000 millones, convirtiéndose en el mayor proyecto ejecutado bajo el mecanismo de Obras por Impuestos en Colombia. Esta infraestructura no solo resolverá la gestión de aguas residuales, sino que impactará directamente indicadores de salud pública, dignidad habitacional y pobreza multidimensional.
Pero el diferencial de este proyecto está en el “cómo”. La Fundación ha desarrollado metodologías propias como “Sueños que Transforman”, que parten de la escucha activa y la construcción colectiva de soluciones. Esto ha permitido que proyectos como el Parque Alegría o el Bachillerato 29 de noviembre no sean impuestos, sino co-creados con la comunidad, fortaleciendo la apropiación social.
A esto se suma el Plan Integral Nueva Colonia, una hoja de ruta construida participativamente que prioriza educación, empleo, vivienda, agua y cohesión social. Este ejercicio asegura que la inversión privada esté alineada con las verdaderas necesidades del territorio.
Los avances ya muestran señales claras de impacto:
- Más de 440 viviendas mejoradas
- 580 filtros de agua entregados
- Espacios públicos integradores en funcionamiento
- Más de 30 encuentros comunitarios realizados
- 168 vinculaciones laborales efectivas, principalmente de jóvenes y mujeres
Este último punto es clave. A través de un esquema de pago por resultados, la alianza ha logrado conectar inversión social con empleo formal, abordando una de las principales preocupaciones del territorio: la falta de oportunidades económicas.
En conjunto, el modelo evidencia que la infraestructura puede ser un habilitador de desarrollo si se articula con empleo, educación y fortalecimiento comunitario.
La Guajira: infraestructura con identidad y resiliencia
Si en Urabá la apuesta es territorial, en La Guajira el enfoque es profundamente cultural.
El proyecto Miiroku, que en lengua wayuunaiki significa “lugar donde hay agua”, responde a uno de los retos más críticos del país: el acceso al agua en zonas afectadas por sequías estructurales.
A diferencia de los modelos convencionales de vivienda, Miiroku propone una solución integral que combina:
- Captación de agua lluvia
- Sistemas autónomos de filtración
- Materiales resilientes como barro y yotojoro
- Diseño adaptado a la cultura wayúu
El resultado son 30 viviendas que no solo resuelven una necesidad básica, sino que dignifican la vida de más de 270 personas, respetando su cosmovisión y su forma de habitar el territorio.
Uno de los elementos más relevantes del proyecto es su enfoque de co-creación. Lideresas como Conchita Iguarán jugaron un rol central en la definición del diseño, asegurando que cada vivienda reflejara la identidad cultural de las familias.
Esto marca una diferencia clave frente a modelos tradicionales de intervención social: aquí la infraestructura no impone, sino que dialoga con la tradición.
Además, la articulación entre actores, incluyendo sector privado, Gobierno y organizaciones sociales, permitió materializar una solución que combina sostenibilidad, pertinencia cultural y escalabilidad.
Más allá de la filantropía: hacia la inversión social estratégica
Ambos casos reflejan un cambio estructural en la forma en que las empresas están abordando el desarrollo social en Colombia.
La línea de infraestructura sostenible de la Fundación Grupo Argos se aleja de intervenciones aisladas para consolidar modelos integrales, medibles y replicables, basados en cuatro ejes:
- Infraestructura habilitante
- Desarrollo económico
- Cohesión social
- Sostenibilidad ambiental
Este enfoque se soporta en sistemas de evaluación rigurosos que permiten hacer seguimiento a resultados de corto, mediano y largo plazo.
Lo que está ocurriendo en Urabá y La Guajira plantea una reflexión de fondo para el país: la infraestructura, por sí sola, no transforma territorios. Lo hace cuando se convierte en un vehículo para cerrar brechas, fortalecer capacidades y generar oportunidades.
En ese sentido, el modelo impulsado por la Fundación no solo responde a déficits históricos, sino que redefine el rol del sector privado en la construcción de equidad territorial.
Colombia enfrenta retos estructurales en agua, vivienda y servicios básicos. Pero también cuenta con una oportunidad: escalar este tipo de alianzas y metodologías que demuestran que el desarrollo sostenible no es un concepto aspiracional, sino una realidad posible cuando hay articulación, evidencia y visión de largo plazo.