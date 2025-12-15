El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) reveló en la más reciente entrega de su Encuesta Mensual de Alojamiento (EMA) que para el mes de octubre se registró una reducción en los ingresos reales de la industria de alojamiento en Colombia.
En total, el indicador cayó 3,5 % principalmente por el comportamiento de la Región Pacífico que tuvo una baja de 32,8 % en los ingresos. San Andrés y Providencia (-10,9 %) y Cartagena (-3,2 %), otros de los dos principales centros turísticos del país, también mostraron reducciones en la facturación de la industria.
Vale mencionar que la encuesta EMA mide diferentes tipos de acomodaciones entre las que se encuentran hoteles, aparta-hoteles, centros vacacionales, alojamiento rural, hostales, camping, entre otros.
De acuerdo con el DANE, y en línea con lo anterior, el personal ocupado también terminó el mes a la baja con una disminución de 1,8 % explicada por el desempeño de San Andrés y Providencia (-14,6 %), Región Pacífico (-6,6 %) y Región Santanderes (-5,7 %), donde cayó la contratación para el décimo mes del año.
El único de los indicadores que destacó en el mes en mención fue el de salarios reales de la industria hotelera, el cual se elevó un 3,3 % por el impulso de regiones como la Costa Caribe (7,5 %), Bogotá (1,9 %) y Cartagena (2,1 %).
Al analizar el año corrido (enero- octubre 2025) frente al mismo periodo del año 2024, la variación de los ingresos reales fue de -2,6 %, la del personal ocupado de -1 % y los salarios reales de 4 %, según el DANE.
Así se comportó la ocupación en Colombia
Con respecto al desempeño de la actividad, la autoridad estadística mostró que, en el total nacional, para octubre de 2025 el porcentaje de ocupación fue 52,6 %, mientras que octubre de 2024 se ubicó en 52,4 %.
El principal motivo de viaje en el décimo mes del año fue ocio, contribuyendo con 29,0 puntos porcentuales (p.p.) al porcentaje de ocupación.
En Bogotá, el indicador creció a 64, 2 %, motivado, especialmente, por los eventos de negocios; mientras que en otras ciudades como Cartagena (63,6 %) y el Eje Cafetero (45,8 %) el ocio lideró la actividad de alojamiento.