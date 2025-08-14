Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias empresariales Noticias macroeconómicas

Industria manufacturera creció 2,2 % en junio y comercio minorista repuntó 10,1%: DANE

DANE: Industria mantiene crecimiento moderado mientras comercio minorista alcanza doble dígito.

Por: -
economía de Colombia
Artículos manufacturados. Foto: Cortesía Ministerio de Comercio

Compártelo en:

En junio de 2025, frente al mismo mes de 2024, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 2,2 %, las ventas reales crecieron 1 % y el personal ocupado subió 0,4 %, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

De las 39 actividades industriales analizadas, 21 registraron variaciones positivas en su producción, lo que sumó 4,2 puntos porcentuales a la variación total. Las 18 actividades restantes tuvieron caídas, restando en conjunto 2 puntos porcentuales.

En el acumulado de enero a junio de 2025, la industria manufacturera presentó un crecimiento de 1,2 % en producción, 1,3 % en ventas y 0,1 % en personal ocupado.

Industria manufacturera creció 2,2 % en junio y comercio minorista repuntó 10,1%: DANE

Fuerte impulso del comercio minorista

En el mismo mes, las ventas reales del comercio minorista repuntaron 10,1% anual, mientras que el personal ocupado aumentó 0,3 %. Al excluir el comercio de combustibles, el crecimiento en las ventas fue de 13,1 %.

Y es que, 18 de las 19 líneas de mercancía medidas por la encuesta mostraron variaciones positivas.

Las mayores contribuciones provinieron de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, vehículos automotores y motocicletas de uso doméstico y otros vehículos automotores y motocicletas, que en conjunto aportaron 5,7 puntos porcentuales al resultado total.

Industria manufacturera creció 2,2 % en junio y comercio minorista repuntó 10,1%: DANE

Eso quiere decir que, mientras la industria manufacturera mantiene un crecimiento moderado en 2025, el comercio minorista continúa liderando la dinámica económica con incrementos de doble dígito, impulsado principalmente por la venta de tecnología y vehículos.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Colombia, empresas, Noticias Valora Analitik
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar