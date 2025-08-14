Industria manufacturera creció 2,2 % en junio y comercio minorista repuntó 10,1%: DANE

En junio de 2025, frente al mismo mes de 2024, la producción real de la industria manufacturera en Colombia aumentó 2,2 %, las ventas reales crecieron 1 % y el personal ocupado subió 0,4 %, según reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
De las 39 actividades industriales analizadas, 21 registraron variaciones positivas en su producción, lo que sumó 4,2 puntos porcentuales a la variación total. Las 18 actividades restantes tuvieron caídas, restando en conjunto 2 puntos porcentuales.
En el acumulado de enero a junio de 2025, la industria manufacturera presentó un crecimiento de 1,2 % en producción, 1,3 % en ventas y 0,1 % en personal ocupado.
Fuerte impulso del comercio minorista
En el mismo mes, las ventas reales del comercio minorista repuntaron 10,1% anual, mientras que el personal ocupado aumentó 0,3 %. Al excluir el comercio de combustibles, el crecimiento en las ventas fue de 13,1 %.
Y es que, 18 de las 19 líneas de mercancía medidas por la encuesta mostraron variaciones positivas.
Las mayores contribuciones provinieron de equipos de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico, vehículos automotores y motocicletas de uso doméstico y otros vehículos automotores y motocicletas, que en conjunto aportaron 5,7 puntos porcentuales al resultado total.
Eso quiere decir que, mientras la industria manufacturera mantiene un crecimiento moderado en 2025, el comercio minorista continúa liderando la dinámica económica con incrementos de doble dígito, impulsado principalmente por la venta de tecnología y vehículos.
—