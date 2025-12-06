Industria plástica de Colombia cierra 2025 con crecimiento en exportaciones e inversiones y anticipa grandes retos para 2026

La industria del plástico y el caucho en Colombia cerrará 2025 con un balance positivo en producción, exportaciones, empleo e inversiones, consolidándose como uno de los sectores manufactureros más dinámicos del país. De acuerdo con el más reciente informe de Acoplásticos, el gremio que reúne a las empresas del sector, el PIB de estas industrias creció 1,8 % en el tercer trimestre de 2025 frente al mismo periodo de 2024, un desempeño notable en un año de presiones económicas internas y externas.
Según las cifras presentadas en el balance anual de Acoplásticos, las ventas totales del sector superarían los $35 billones.
Exportaciones al alza y mayor demanda regional
El comercio exterior volvió a ser uno de los pilares del crecimiento en 2025. Entre enero y septiembre, las exportaciones de materias primas plásticas alcanzaron US$707 millones, un incremento del 7,4 % frente al mismo periodo del año anterior. En volumen, el país despachó 581.000 toneladas, con Brasil como principal destino: este mercado concentró el 56 % del valor exportado, con un crecimiento del 21 %.
Por su parte, las exportaciones de productos plásticos transformados sumaron US$587 millones, con una variación positiva del 1,4 %. Estados Unidos mantuvo su posición como destino líder, con el 26 % de las ventas externas.
En total, el sector espera cerrar el año con cerca de US$1.800 millones en exportaciones. La recuperación de industrias usuarias del plástico, como alimentos, agricultura, vehículos, lácteos y electrodomésticos, también contribuyó a la mayor demanda. Sectores como vehículos (16,3 %), lácteos (8,9 %) y electrodomésticos (7,6 %) presentaron avanzadas tasas de crecimiento entre enero y septiembre.
Inversiones: modernización, más reciclaje y apuesta por Industria 4.0
Uno de los puntos más destacados del año fue el impulso a la inversión productiva. Entre enero y septiembre, las empresas del sector adquirieron más de US$80 millones en maquinaria, partes y moldes para procesar plástico. Las compras de inyectoras crecieron un 17 %, representando el 43 % de la maquinaria importada.
El objetivo: aumentar productividad, mejorar la competitividad y fortalecer segmentos industriales claves como autopartes, motopartes y electrodomésticos.
El balance también destaca la expansión de la capacidad nacional de reciclaje. En los últimos años, Colombia ha sumado 100.000 toneladas anuales adicionales, alcanzando una capacidad cercana a 500.000 toneladas, lo que posiciona al país como líder regioal en economía circular y reciclaje de plásticos, particularmente en PET y tecnologías de reciclaje químico.
Estas inversiones responden además a las exigencias regulatorias que empezaron a regir con la Ley 2232 de 2022, plásticos de un solo uso, y la Resolución 803 de 2024, que elevan las metas de material reciclado y aprovechamiento para los próximos años.
Empleo y desempeño regional: Antioquia lidera
El sector sigue siendo un motor clave de generación de empleo: actualmente crea 250.000 empleos directos, además de sostener a 100.000 recicladores que participan diariamente en la cadena de aprovechamiento de materiales.
Desde lo regional, Antioquia se consolidó como protagonista. Entre enero y septiembre de 2025, el sector de sustancias químicas, farmacéuticos, caucho y plástico creció 4,9 % en producción real y aportó 0,9 puntos porcentuales (17 %) al crecimiento total del departamento. La región concentra el 24 % del personal ocupado en la producción de plásticos, el 23 % de los establecimientos y el 17 % de la producción nacional del sector.
Retos para 2026: regulación más estricta y desafíos de sostenibilidad
El próximo año estará marcado por desafíos cruciales para el sector. Acoplásticos advierte que los principales retos serán:
- Cumplimiento de las regulaciones sobre plásticos de un solo uso, incluyendo nuevas prohibiciones y metas de material reciclado.
- Alcanzar las metas de aprovechamiento de envases y empaques, que aumentan progresivamente desde 2025.
- Aceleración de la transición digital hacia Industria 4.0.
- Diversificación de mercados y fortalecimiento de las exportaciones para mantener el dinamismo del sector.
Destacado: Ley de plásticos de un solo uso cumple un año en Colombia: avances lentos y desafíos estructurales persisten.
“El sector está demostrando un proceso de transformación, invierte, innova y avanza hacia mayor competitividad y sostenibilidad, con foco en internacionalización”, afirmó Daniel Mitchell, presidente de Acoplásticos.