Industria tuvo leve crecimiento en noviembre, mientras las ventas del comercio subieron casi 8 % en Colombia

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 18 registraron variaciones positivas

Industria y comercio
Así le fue a la industria y el comercio en Colombia en Noviembre. Foto: ©sevim karakoç de Pexels a través de Canva.com

En noviembre de 2025, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 0,7 %, de acuerdo con el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional (DANE).

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 18 registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 3,2 puntos porcentuales a la variación total anual y 21 subsectores con variaciones negativas que restaron en conjunto 2,5 puntos porcentuales (p.p.) a la variación total.

Según el reporte entregado este viernes, las ventas reales la industria tuvieron una reducción de 0,4 % y el personal ocupado subió 0,9 % en el undécimo mes.

Industria y comercio
Producción industrial en Colombia en noviembre. Imagen: DANE.

De los 14 dominios de departamentos representados por la encuesta ocho registraron variaciones positivas en su producción real, sumando 1,8 p.p a la variación total nacional. De estas, Caldas fue la de la variación más significativa, con 7,8 %, seguida de Boyacá (6,2 %) y y Bolívar (5,9 %).

Entre tanto, el DANE reveló que por área metropolitana la que más contribuyó de manera positiva a la variación anual de la producción real fue la de Valle de Aburrá con una variación de 2,9 %, sumando 0,4 p.p a la variación total nacional.

Al analizar el año corrido hasta hasta noviembre, la encuesta mostró que la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,1 %, las ventas reales de 2,1 % y el personal ocupado 0,5 %.

Así le fue al comercio

En línea con la producción industrial, la autoridad estadística también mostró que las ventas reales del comercio minorista aumentaron 7,5 % y el personal ocupado creció 2,1 % en relación con el mismo mes de 2024.

Vale aclarar que excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 9,7 %.

Industria y comercio
Así se comportó el comercio en Colombia en noviembre. Imagen: DANE.

Por tipo de mercancía, los equipos de informática y telecomunicaciones de uso personal fueron los que más incrementaron, con una variación de 42,3 %, a este le siguieron los equipos de sonido (32,7 %) y los electrodomésticos (24 %).

Finalmente, hay que decir que, en el periodo de enero a noviembre de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 11,8 %, con 19 líneas de mercancías con resultado positivo.

Tags: Comercio en Colombia, Industria
