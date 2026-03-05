Así le habría ido a la inflación de los alimentos en Colombia durante febrero

La inflación de los alimentos en Colombia para el mes de febrero será clave para entender buen parte del comportamiento del IPC y de las expectativas que se tienen para el nivel de los precios durante todo este año, atendiendo que las expectativas de los analistas se centran en un indicador todavía más alto del rango margen del Banco de la República.
Los principales pronósticos se centran en que el nivel del IPC terminaría este año más cerca del 7 %, salvo que precios de la canasta básica, incluyendo servicios públicos, sigan fuertes.
A ojos del gobierno Petro, la inflación de los alimentos en Colombia explica la aceleración del indicador total, aunque analistas y el mismo Banco de la República aseguran que la presión que siente el país está llegando por el aumento del salario mínimo decretado.
Con esto de base, un informe del equipo de investigaciones económicas de Corficolombiana señala que la variación mensual del precio de los alimentos sería de 1,06 %, frente a 0,60 % hace un año.
Factores que mueven a la inflación de los alimentos en Colombia
Lo anterior teniendo en cuenta que el grupo de perecederos sería el principal factor detrás del aumento en los precios, por aumentos en frutas frescas, hortalizas, plátanos y papas.
“Por su parte, el IPC de alimentos procesados registraría un leve aumento, principalmente por los incrementos en el precio de la carne. La inflación anual se aceleraría a 5,59 %, un aumento de 48 pbs”, dice el análisis sobre lo que sería la inflación de los alimentos en Colombia.
Con esto de base, se prevé que la inflación anual sin alimentos se mantendrá estable en 5,4 %. “En tanto, la inflación sin alimentos ni regulados se aceleraría, pasando de 5,39 % a 5,92 %, ubicándose en su mayor nivel desde junio 2024. Este comportamiento en las inflaciones básicas estará explicado por el efecto del aumento del salario mínimo en la inflación de servicios”.