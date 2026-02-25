Prevén aumentos “significativos” para las tasas de interés en Colombia: ¿Qué alerta nuevo informe?

ANIF dio a conocer un nuevo análisis sobre lo que pudiera llegar a pasar con el comportamiento, y decisiones, de las tasas de interés en Colombia, en las próximas sesiones de la Junta del Banco de la República, a ojos de una inflación que sigue sin bajar a los niveles previstos.
De acuerdo con el análisis, el arranque de 2026 estuvo marcado por una decisión de política monetaria más agresiva de lo anticipado, tras el aumento de 100 puntos básicos (pb).
Esta decisión sobre las tasas de interés en Colombia buscó, indica ANIF, enviar una señal clara de compromiso con el control de la inflación, esto en un contexto de mayores expectativas de inflación en el corto y mediano plazo tras el incremento significativo del salario mínimo en 2026.
“No obstante, la respuesta de política monetaria no ha logrado moderar en la misma medida las expectativas de inflación dado que, tanto las encuestas de expectativas de analistas como los indicadores de mercado, apuntan a una inflación aún elevada”, dice el documento.
Agrega que la más reciente encuesta del Banco de la República para febrero mostró una leve revisión a la baja en la proyección de inflación. Al tiempo que, para cierre de 2026, la mediana de expectativas de inflación pasó de 4,6 % en diciembre, a 6,4 % en enero y 6,3 % en febrero tras la reunión. Para 2027, la expectativa aumentó de 3,8 % en diciembre a 4,8 % en enero, manteniéndose sin cambios en febrero.
Expectativas al alza para las tasas de interés en Colombia
“El mercado anticipa una aceleración en la inflación en los próximos años y no espera convergencia rápida hacia la meta del 3% del Banco de la República. El desanclaje generalizado de las expectativas sugiere presiones persistentes que dificultarán el retorno al rango meta en el mediano y largo plazo”, dice ANIF.
Agrega el análisis que el repunte en este indicador se observa desde el anuncio del incremento del salario mínimo en diciembre de 2025. “En ese momento, el Break-Even Inflation se ubicó en 4,7 % a un año, 5,5 % a 5 años y 5,7 % a 10 años, niveles que escalaron hasta alcanzar los registros actuales mencionados”.
Con esto, uno de los puntos más importantes para el futuro de las tasas de interés en Colombia está en que las expectativas de inflación para 2026 se mantienen por encima del 6 %, por lo que el mercado percibe aún presiones inflacionarias pese al ajuste de 100 pb en la tasa de interés de enero.
Recomendado: ¿Frenazo para la economía de Colombia entre 2026 y 2027?, esto advierte importante informe
“Si bien el endurecimiento monetario era necesario, la continuidad del desanclaje de expectativas es una señal de alerta para el Banco de la República. De mantenerse este panorama, las próximas decisiones de política monetaria podrían contemplar aumentos significativos en la tasa de interés en busca de anclar las expectativas y lograr que la inflación converja al rango meta en el mediano plazo”, concluye el análisis.