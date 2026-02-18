Analistas siguen aumentando sus expectativas de tasas de interés para 2026; proyección de inflación bajó

Los resultados de la más reciente Encuesta de Opinión Financiera (EOF), elaborada por Fedesarrollo y la bvc, revelan un ajuste en las expectativas del mercado frente a la política monetaria y la senda de la inflación en Colombia.
A pesar de estas presiones, los analistas mantienen una visión estable sobre el desempeño del Producto Interno Bruto (PIB), aunque anticipan que el Banco de la República continuará con el ciclo de incrementos en su tasa de intervención durante gran parte de 2026.
Tasa de intervención cerraría 2026 al alza
Tras la decisión de la Junta Directiva del BanRep de incrementar la tasa de intervención en 100 puntos básicos en enero, situándola en 10,25 %, el mercado ajustó sus pronósticos en política monetaria.
Para abril de 2026, los analistas esperan que la tasa de interés haya llegado a 11,50 %, lo que significa un ajuste de 125 puntos básicos (pb) en las dos sesiones siguientes.
Sin embargo, la mayor variación se observa en la proyección de cierre de año: se anticipa que el indicador se ubique en 11,75 % en diciembre de 2026, un aumento frente al 11,25 % que se esperaba en la medición del mes anterior.
Expectativas de inflación
Por el lado de los precios, la inflación sigue siendo un foco de atención. En enero, el indicador anual se situó en 5,35 %, superando levemente el pronóstico del mercado. Para febrero, los analistas proyectan que la inflación se ubique en 5,52 %.
Sin embargo, al cierre de 2026, se prevé que la inflación descienda al 6,41 % (en la medición de enero el mercado anticipaba un 6,50 %), una cifra que aún se mantiene por fuera del rango meta del Banco de la República (2 % – 4 %).
En cuanto al comportamiento de la economía nacional, la encuesta reveló que el pronóstico de crecimiento del PIB para 2025 era del 2,8 %, superando el dato oficial reportado este lunes por el DANE (2,6 %).
Por otra parte, la mediana de crecimiento para 2026 se ubicó en 2,8 %, con un rango de respuestas entre el 2,5 % y el 2,9 %.
Dólar y factores clave para la inversión
El mercado cambiario también mostró ajustes. Para febrero, se espera que la tasa de cambio promedio sea de $3.670, mientras que la proyección para diciembre de 2026 se redujo a $3.800, frente a los $3.830 esperados el mes pasado.
Finalmente, la encuesta indagó sobre los factores más determinantes a la hora de tomar decisiones de inversión. Las condiciones sociopolíticas se consolidaron como el aspecto más relevante, siendo seleccionadas por el 37 % de los analistas (frente al 24 % en enero). Le siguen en importancia la política monetaria con un 33,3 % y la política fiscal con un 18,6 %.
