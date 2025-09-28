Así le habría ido a la inflación en Colombia durante septiembre

En los próximos días el DANE dará a conocer el dato de inflación en Colombia correspondiente al mes de septiembre. Entre las expectativas, genera incertidumbre lo que pudo pasar con los precios de los alimentos y regulados.
De acuerdo con las más recientes proyecciones de los analistas locales, el IPC del país terminaría año cerca del 5,1 %, lo que no representaría mayores cambios frente al dato anual del 2024.
Un reciente informe de Corficolombiana explica que la variación mensual de la inflación en Colombia sería de 0,25 %, lo que mantendría la inflación anual estable (5,10%).
“Anticipamos que los principales aportes al incremento provendrán de los grupos de regulados, bienes y alimentos, en ese orden, mientras que los servicios ejercerían presiones a la baja”
A ojos del informe, el IPC de regulados sería del 0,39 % mensual frente al 0,02 % registrado hace un año, impulsada principalmente por el incremento en las tarifas de energía y los ajustes en los precios de la educación.
Más expectativas para la inflación en Colombia de septiembre
“En contraste, las tarifas del servicio de gas registraron descensos, moderando parcialmente la variación del mes. En este contexto, la inflación anual de los regulados se ubicaría en 5,30 %, con un aumento de 16 pbs”.
Del lado de los servicios habría un repunte de 0,25 % mensual frente al 0,47 % de hace un año, explicado principalmente por los ajustes en arriendos (0,24 % mensual vs 0,58 % hace un año).
Mientras que la inflación en Colombia del lado de los alimentos dejaría una variación mensual de 0,20 %, frente a 0,11 % hace un año.
“El grupo de perecederos moderaría sus presiones alcistas, favorecido por una reducción en los costos de insumos y por la disipación de los efectos sobre los precios derivados de los bloqueos viales ocurridos en julio y agosto”, dice el análisis.
Mientras tanto, el movimiento de los alimentos procesados registraría una leve caída, “en un entorno marcado por la desaceleración de los costos de producción y la apreciación del tipo de cambio. Bajo este escenario, la inflación anual se ubicaría en 6,23 %, frente al 6,13 % registrado en agosto”.
Con esto la expectativa es que la inflación en Colombia anual sin alimentos se mantendrá estable en 4,85 %, la inflación sin alimentos ni regulados caería 11 pbs hasta 4,71 %, desde 4,82 % en agosto.