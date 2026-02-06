Los analistas locales dan por descontado que la inflación en Colombia al primer mes del año habría empezado su proceso de aceleración, viendo en algunos pronósticos que el dato anual pudo haber escalado hasta el, 5,4 %, desde el 5,1 % informado a enero.
Más allá de los coletazos de lo que fue el 23 % del salario mínimo, habría otros precios que estarían presionando el comportamiento de algunos bienes y servicios clave para la economía nacional.
Las nuevas expectativas para la inflación en Colombia muestran que el dato va a terminar muy cerca del 6,5 % a cierre de año, salvo que se materialicen una serie de riesgos para la economía nacional, como algunas nuevas alzas en alimentos y servicios públicos.
Un informe de Corficolombiana señala que del lado del IPC de los servicios se vería un aumento del 1,39 % mensual frente al 0,79 % de hace un año, explicada principalmente por los ajustes en comidas fueras del hogar y los servicios indexados al salario mínimo.
Pronósticos clave para la inflación en Colombia
Dice el mismo informe que “la inflación anual sin alimentos se ubicaría en 5,5 %, frente al 5,11 % registrado en diciembre”.
Adicionalmente, la inflación en Colombia sin alimentos ni regulados se aceleraría, pasando de 5,01 % a 5,49 %. Este comportamiento en las inflaciones básicas “estará explicado por el efecto del aumento del salario mínimo en la inflación de servicios”.
Uno de los puntos que habría generado menores presiones, sobre lo que es el dato a enero, tiene en cuenta el hecho de que la tasa de cambio ha venido presentando una fuerte depreciación, llevando a que el dólar en Colombia cotice por debajo de los $3.700.
Insumos, productos importados y hasta carros podrían ver menores precios y, de esta manera, un “respiro” para la inflación que sentiría el país en los próximos meses.