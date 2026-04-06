Inflación en Colombia impactaría todo el año por cuenta del salario mínimo: Esto se sabe

Los recientes pronósticos sobre la inflación en Colombia señalan que el impacto en los precios a causa del aumento del salario mínimo no será cuestión solamente de los tres primeros meses.
De acuerdo con el Banco de la República, el país debe prepararse para ver un aumento progresivo del IPC que se irá desacelerando a lo largo del 2026.
Según análisis como el de ANIF, la inflación en Colombia ve aumentos por cuenta del salario mínimo dado que hay varios precios, como el de las comidas por fuera del hogar, algunos arriendos, entre otros, que dependen de este rubro.
Y, al ser valores que se mueven a lo largo del año, por la renovación de contratos, el salario mínimo generaría importantes presiones durante todo el año.
El golpe que viene para la inflación en Colombia por el salario mínimo
Las proyecciones señalan que el IPC del país, en su variación total anual sería del orden del 6,5 %, bastante más lejos de los que fue el 5,1 % que se dio a conocer por el DANE a cierre del 2025.
Hay sectores que encadenan precios con base en el salario mínimo, como lo es el del transporte de alimentos, el sector petrolero y el de los servicios públicos, por lo que se sentiría el ajuste de precios hasta diciembre.
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Según el Banco de la República, este contexto impide que el país pueda pensar en tener una reducción sostenida de las tasas de interés, toda vez que el control del consumo ayudaría considerablemente a que la inflación en Colombia no termine siendo más alta de lo previsto.