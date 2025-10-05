Inflación en Colombia al 3 %: ¿Qué tan demorado será llegar a la meta?

Luego de la reciente Junta Directiva del Banco de la República, los analistas del mercado dieron a conocer algunas de sus expectativas sobre si la inflación en Colombia va a llegar al 3 % para cuando termine el próximo año.
Indicó la Junta que su decisión de mantener las tasas de interés se sostuvo en que el IPC a agosto se ubicó por encimas de las expectativas de los analistas, por lo que se espera entonces un mayor dato a cierre de este año.
BBVA Research recuerda en ese sentido que el comunicado de la Junta resalta que la inflación en Colombia en agosto presentó un incremento al 5,1 % y que la inflación básica, sin alimentos ni regulados, superó las previsiones del equipo técnico.
“Este resultado llevó a una revisión al alza en los pronósticos de inflación por el equipo técnico, con niveles ligeramente menores a los que contempla la media de analistas”, agrega el análisis.
Previsiones clave sobre la inflación en Colombia
Lo anterior teniendo en cuenta que la convergencia sería más lenta de la misma hacia la meta del 3,0 %, a pesar de alcanzar en 2026 ubicarse en el rango de la meta de inflación.
“Así mismo, resaltaron que las expectativas de inflación de los analistas se han incrementado en los últimos meses, alcanzando 5,0 % para cierre de 2025 y 4,0 % para cierre de 2026, ambos datos por encima de la meta del Banco”, agrega el análisis.
Al tiempo esto último que resaltan que las expectativas derivadas de los papeles de deuda pública se mantienen por encima de la meta del 3,0 %.
Recomendado: Así le habría ido a la inflación en Colombia durante septiembre
De momento, las expectativas de los analistas se centran en que la inflación en Colombia cerraría levemente por encima del 5 % para cuando termine el 2025 y se prevé que alcance el rango meta, al tocar el 4 %, para el 2026.