Inflación en Colombia al 3 %: ¿Qué tan demorado será llegar a la meta?

La inflación en Colombia no se desacelera a los niveles previstos a inicio de año. Esto es lo que viene.

precio de los alimentos en Colombia
Precios de los alimentos.

Luego de la reciente Junta Directiva del Banco de la República, los analistas del mercado dieron a conocer algunas de sus expectativas sobre si la inflación en Colombia va a llegar al 3 % para cuando termine el próximo año.

Indicó la Junta que su decisión de mantener las tasas de interés se sostuvo en que el IPC a agosto se ubicó por encimas de las expectativas de los analistas, por lo que se espera entonces un mayor dato a cierre de este año.

Precios de los alimentos en la inflación en Colombia
Precios de los alimentos en la . Imagen: BanRep

BBVA Research recuerda en ese sentido que el comunicado de la Junta resalta que la inflación en Colombia en agosto presentó un incremento al 5,1 % y que la inflación básica, sin alimentos ni regulados, superó las previsiones del equipo técnico.

“Este resultado llevó a una revisión al alza en los pronósticos de inflación por el equipo técnico, con niveles ligeramente menores a los que contempla la media de analistas”, agrega el análisis.

inflación en Colombia
Imagen: Tomada cuenta oficial en X de Corabastos

Previsiones clave sobre la inflación en Colombia

Lo anterior teniendo en cuenta que la convergencia sería más lenta de la misma hacia la meta del 3,0 %, a pesar de alcanzar en 2026 ubicarse en el rango de la meta de inflación.

“Así mismo, resaltaron que las expectativas de inflación de los analistas se han incrementado en los últimos meses, alcanzando 5,0 % para cierre de 2025 y 4,0 % para cierre de 2026, ambos datos por encima de la meta del Banco”, agrega el análisis.

Al tiempo esto último que resaltan que las expectativas derivadas de los papeles de deuda pública se mantienen por encima de la meta del 3,0 %.

economía de Colombia
Según Itaú, la caída en la inflación se debe a un mejor comportamiento en los precios de los alimentos. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

De momento, las expectativas de los analistas se centran en que la inflación en Colombia cerraría levemente por encima del 5 % para cuando termine el 2025 y se prevé que alcance el rango meta, al tocar el 4 %, para el 2026.

