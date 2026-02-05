Inflación del productor arrancó el año con un alza del 1,51 %

En el primer mes de 2026, el Índice de Precios del Productor (IPP) de la producción nacional registró una variación mensual de 1,51 % frente a diciembre de 2025, según el DANE.
Este resultado es superior en 0,65 puntos porcentuales (pp) al 0,86 % observado en enero de 2025.
La entidad destacó que el comportamiento en los precios que reciben los productores es un indicador fundamental para entender las presiones inflacionarias que podrían trasladarse al consumidor final hacia adelante.
De hecho, los analistas leen el indicador como una antesala al dato de inflación de enero de 2026, que publicará el DANE este viernes 6 de febrero a las 6:00 p. m.
El incremento mensual del 1,51 % estuvo impulsado principalmente por el sector de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, que registró una variación de 5,41 %. Este fue el único sector que se ubicó por encima del promedio nacional.
Por su parte, la minería (0,55 %) y la industria manufacturera (0,40 %) presentaron variaciones más moderadas.
Por productos, los mayores incrementos se vieron en las frutas de pepita y hueso (17,98 %), los cítricos (15,53 %) y las papas (18,81 %). En contraste, productos como los huevos de gallina frescos (-10,15 %) y el café (-3,58 %) ayudaron a mitigar el alza general.
