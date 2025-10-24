La inflación en Estados Unidos (EE. UU.) aumentó menos de lo esperado para septiembre, como lo reveló el más reciente dato de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del país.
El índice de precios al consumidor (IPC) registró un alza mensual del 0,3 %, lo que situó la tasa de inflación anual en el 3%. El indicador anual reflejó un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto a agosto.
El resultado fue mejor del esperado, pues los economistas esperaban cifras de 0,4 % para la variación mensual y de 3,1 % en los 12 meses.
Excluyendo alimentos y energía, el IPC básico mostró una ganancia mensual de 0,2 % y una tasa anual también de 3 %, en comparación con las estimaciones respectivas de 0,3 % y el 3,1%, esta última sin cambios respecto a hace un mes.
Recomendado: Inflación básica en EE. UU. se mantuvo estable en agosto; mercado espera rebaja de tasas de interés
Un aumento del 4,1 % en los precios de la gasolina fue el principal factor que contribuyó a un informe que, pues los demás rubros mostraron presiones inflacionarias más moderadas. Los precios de las materias primas, en general, subieron un 0,5%.
La expectativa por más recortes de la FED
A pesar de que los precios siguen firmes en septiembre, los mercados aún esperan que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aplique un recorte de un cuarto de punto en la reunión de política de la próxima semana.
Alrededor del 99 % de las apuestas apuntan a un recorte de un cuarto de punto la próxima semana, mientras que cerca del 96 % de los operadores prevén otro recorte drástico en diciembre.
Mientras tanto, hay que mencionar que el presidente Trump causa nueva incertidumbre en las negociaciones comerciales con socios clave al anunciar el viernes la cancelación de las conversaciones comerciales con Canadá.
—