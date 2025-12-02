La inflación en la zona del euro aumentó ligeramente para el mes de noviembre, lo que respalda la opinión del Banco Central Europeo (BCE) de que no hay grandes señales para seguir reduciendo las tasas de interés.
De acuerdo con la agencia de datos Eurostat, el Índice de Precios al Consumidor se situó en 2,2 % en el penúltimo mes del año, lo que representó un incremento frente al 2,1 % de octubre.
La inflación básica, que excluye los precios más volátiles de la energía, los alimentos, el alcohol y el tabaco, fue del 2,4 % en noviembre, sin cambios respecto del mes anterior; mientras que el sector servicios registró un ligero aumento.
“Tras el pico que siguió a la pandemia, la inflación en la eurozona de 20 naciones ha estado cerca del nivel del 2 % objetivo del BCE durante nueve meses, y las presiones subyacentes también se han desvanecido, aunque más lentamente”, dijo CNBC en un reporte.
Sin embargo, el panorama difiere mucho entre los Estados miembros, pues al remitirse al caso particular de cada país, los informes mostraron que la inflación se aceleró en Alemania, se mantuvo estable en Francia y disminuyó en España e Italia.
Perspectiva sobre rumbo de la tasa de interés del Banco Central Europeo
La última lectura del índice de precios al consumo se sitúa ligeramente por encima del objetivo de 2 % fijado por el Banco Central Europeo.
La entidad monetaria mantuvo su tasa de interés en 2 % por tercera vez consecutiva a fines de octubre, habiendo recortado las tasas por última vez en junio.
Dicho recorte, cabe recordar, coincidió con el momento en que la inflación de la zona euro alcanzó la tasa objetivo del 2 %. Desde ese entonces hubo un ciclo de recortes de tasas que bajaron desde el máximo histórico de 4 % del año pasado.
Después del recorte de octubre, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, mencionó a medios que, desde el punto de vista de la política monetaria, la economía está en un buen lugar.
“¿Es un lugar fijo y bueno? No. Pero haremos lo que sea necesario para asegurarnos de que nos quedemos en un buen lugar”, mencionó en ese entonces.
En un análisis de Bloomberg se expone que entre los factores que impulsan los precios, “la recuperación de los salarios respecto a la inflación pasada ha sido en gran medida responsable de las elevadas cifras en sectores como el de los servicios. Sin embargo, un informe del BCE sobre los convenios colectivos apunta a aumentos salariales más moderados en el futuro”.
