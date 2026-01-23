Cinco decisiones para proteger a las pymes en 2026 con inflación y tasas altas

Este es un contenido de la alianza editorial entre la fintech Kapital Colombia y Valora Analitik para los emprendedores que se arriesgan a tomar decisiones
A noviembre de 2025, según datos del DANE, la inflación anual en Colombia fue de 5,30% (0,07% mensual y 4,82% año corrido), mientras la tasa de política monetaria del Banco de la República se ubicó en 9,25%. Por eso, para 2026 las pymes deberán ajustar su planeación financiera para mantener a flote su operación.
La inflación baja, pero el dinero sigue costoso
La inflación viene bajando, pero no lo suficiente. Las proyecciones del Banco de la República apuntan a que el IPC cerrará cerca del 5% en 2025 y que seguirá por encima del 4% en 2026, solo hacia 2027 alcanzaría el 3%. En este escenario de transición, la inflación se modera, pero el dinero sigue costoso.
A este contexto se suman un aumento del salario mínimo por encima de la inflación, la implementación gradual de la reforma laboral y la emergencia económica declarada por el Gobierno para financiar el presupuesto de 2026. En la práctica, aun con un IPC más bajo, las empresas, sobre todo las pymes, tendrán que sortear mayores costos operativos.
Proteger a la pyme con estas recomendaciones
- Revisar si debe aumentar precios
No todo tiene que subir al mismo tiempo ni en el mismo porcentaje. En algunos productos se puede trasladar el aumento de los costos a los consumidores, mientras que en otros la prioridad será ganar volumen o eficiencia antes que encarecer la oferta.
- Comprar inventario estratégicamente
Con tasas en 9,25%, financiar inventarios sigue siendo costoso. Vale más definir qué insumos conviene comprar anticipadamente y cuáles es mejor reponer en ciclos más cortos para no amarrar su flujo de caja de forma innecesaria.
- Negociar plazos de pago con sus proveedores
A cambio de una recurrencia en pedidos y cumplimiento en las fechas, usted puede pedir unos días extras para el pago de sus facturas. Este plazo vale tanto como un descuento cuando las tasas están altas.
- Mantener una cartera saludable
Cobrar también es vender. Cada día extra en cartera pesa más cuando el financiamiento es costoso y los costos laborales suben. Implemente políticas sencillas de recaudo con fechas claras, recordatorios y descuentos selectivos por pronto pago.
- Definir un plan de ahorro e inversión
Depender solo de la caja diaria es riesgoso si se tiene en cuenta que el próximo año tendrá más impuestos y costosn para las empresas. Separe una “caja operativa” de una “caja de contingencia” y asegure una fuente de liquidez en caso de requerirla como la línea de crédito rotativa de Kapital Colombia, así reduce la necesidad de frenar su operación por un desfase de días.
En 2026, más que adivinar el rumbo del IPC, la tarea será administrar la caja con disciplina. Ajustar precios por categoría, comprar inventario con método, negociar plazos, acelerar recaudo y asegurar liquidez puede marcar la diferencia entre sostener la operación o quedar expuesto a cualquier choque.