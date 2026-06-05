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¿El precio de la gasolina en Colombia seguirá pegándole a la inflación?

El precio de la gasolina en Colombia viene subiendo: ¿Cuáles son las expectativas para el resto de este año?

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Ventas de combustibles en estaciones de servicio de Colombia crecieron con fuerza en tercer trimestre
Ventas de combustibles en estaciones de servicio de Colombia. Imagen: Valora Analitik

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Los más recientes pronósticos apuntan a que la inflación del país no va a ceder en lo que resta de la segunda mitad de este año. Una de las explicaciones estaría en que el país vería nuevos incrementos en el precio de la gasolina.

La diferencia con los valores internacionales genera nuevas necesidades fiscales en caso de que el Gobierno decida no transmitir ese sobrecosto a los consumidores.

subir el precio de la gasolina en Colombia
Gasolina. Imagen generada por la IA Gemini con fines ilustrativos.

Dado lo anterior, el gobierno de Gustavo Petro ha dejado en claro que el precio de la gasolina en Colombia variará con base en el movimiento del precio externo, el cual a su vez depende del valor del petróleo.

Las presiones internacionales, dados los conflictos en Medio Oriente, muestran que el país no podría ver una reducción en el precio de este producto, a pesar de que se pensaba que la escalada de confrontaciones entre Estados Unidos e Irán se iría apaciguando a lo largo del segundo semestre.

Golpe del precio de la gasolina en Colombia a la inflación

La situación genera presiones no solo para las personas que tienen vehículos, toda vez que el combustible es un factor de materia prima para los transportadores de alimentos y, cuando se tiene que subir el ACPM, por ejemplo, afecta directamente al transporte público.

El Ministerio de Hacienda explica que las reducciones que se venían dando dejarán entonces de tener efectos sobre la inflación; de allí que se actualicen al alza las proyecciones de la inflación, las cuales pasaron del 5,5 % a cerca del 6,5 %.

Precio de la gasolina. Imagen: Generada con IA de Gemini
Precio de la gasolina. Imagen: Generada con IA de Gemini

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De momento, sin que se materialicen escenarios de alta complejidad para la inflación, Colombia empezaría a ver una desaceleración del nivel de los precios hasta mediados del año entrante.

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Tags: Inflación Colombia
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