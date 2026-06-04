¿Por qué la inflación en Colombia no va a ceder en los próximos meses?

La inflación en Colombia a mayo, que es el dato que se va a dar a conocer este viernes, habría seguido su proceso de aceleración por varias causas, siendo una de las de mayor peso lo que pasa con el precio de los alimentos y algunos servicios públicos.
Además de los coletazos del salario mínimo, la disparada de los precios del petróleo genera fuertes escenarios de incertidumbre, toda vez que ese valor encadena a otros productos y servicios.
El mismo gobierno Petro manifiesta que la inflación en Colombia seguirá fortaleciéndose porque, por un lado, no es posible tomar decisiones distintas a subir el precio de la gasolina y lo que esto implica para, por ejemplo, el transporte de los alimentos.
El punto está en que, en el mediano plazo con foco al cierre de este año, no se ven escenarios en los que esta situación cambie, sumado al hecho de que la tasa de cambio mantiene una alta volatilidad por lo que sea el desenlace de las elecciones presidenciales.
Los pronósticos señalan que la inflación no cederá porque no se ve un mejor entorno de condiciones internacionales, mientras las tasas de interés de los principales bancos centrales se mantendrían altas, pendientes de lo que sean eventuales desenlaces de conflictos externos.
Las otras presiones para la inflación en Colombia
A este entorno habría que sumarle otro hecho, y es que precios como los arriendos en Colombia seguirán ajustándose levemente por encima del 5 %, que fue el dato de inflación del año pasado.
De otro lado, la inflación en Colombia se verá presionada al alza por lo que ya se considera que será el fenómeno de El Niño con las más altas temperaturas en los últimos años.
Las sequías traerían efectos dobles sobre los niveles de precios de los alimentos, con foco en carne y leche, pero también en el encarecimiento de los recibos de servicios públicos por las presiones del sistema que suministra energía al país.
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Se prevé que la inflación del país cierre cerca del 6,5 % este año, lo que sería casi 1,5 puntos porcentuales más que el dato anualizado para el año pasado.