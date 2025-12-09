Inflaciones básicas del BanRep moderaron su ritmo y se desaceleraron en noviembre

Las medidas de inflación básica del Banco de la República mostraron un cambio de tendencia en noviembre de 2025, revirtiendo el fuerte repunte de octubre y registrando una desaceleración en sus tres principales métricas.
El viernes de la semana pasada, el DANE reveló que la inflación global de noviembre fue del 5,30 %, lo que significa que se ubicó por encima de la cifra registrada para el mismo mes en 2024 (5,20 %), aunque fue menor a la de octubre de este año (5,51 %).
La mayor diferencia intermensual en las medidas de inflación básica fue en la de núcleo 15, que excluye los 15 bienes y servicios con mayor volatilidad en sus precios. Esta pasó de registrar una variación anual de 5,56 % en octubre de 2025 (máximo del año) a 5,43 % en noviembre de 2025. Esto representa una caída de 13 puntos básicos (pb) en un solo mes, alejándose del pico de octubre y volviendo a niveles similares a los de febrero y enero.
Las otras dos mediciones de inflación subyacente también confirmaron la tendencia a la moderación en noviembre.
La métrica que excluye los ítems con intervención estatal o regulados (como servicios públicos y combustibles) tuvo la mayor caída porcentual. Disminuyó del 4,99 % en octubre al 4,85 % en noviembre, una reducción de 14 pb.
Finalmente, la inflación sin alimentos se redujo 5 pb, pasando del 5,25 % en octubre al 5,20 % en noviembre.
En resumen, los datos de noviembre de 2025 confirman una disminución en las presiones inflacionarias subyacentes después del pico observado en octubre, lo que podría interpretarse como una señal de que los efectos de las políticas monetarias restrictivas del BanRep están permeando en los precios de la economía.
—