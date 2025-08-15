Ingresos operacionales de Bolsa de Colombia crecieron en segundo trimestre; ganancia bajó

La Bolsa de Valores de Colombia (bvc) presentó los resultados financieros del segundo trimestre de 2025. En ellos, la utilidad neta consolidada tuvo una disminución con respecto al mismo periodo de 2024.
En ese sentido, la utilidad neta consolidada de la bvc fue de $26.803 millones en el segundo trimestre del año, mientras que en los tres meses a corte de 30 de junio del año pasado fue de $29.030 millones.
Asimismo, durante los primeros seis meses de 2025 alcanzó $52.237 millones. Por su parte, en el mismo periodo de 2024 fue de $54.285 millones.
Adicionalmente, los ingresos operacionales incrementaron un 5 % frente al segundo trimestre de 2024 debido, según explicaron, por los ingresos originados por servicios de valor agregado, negociación e información, así como un aumento en los volúmenes de negociación del mercado; teniendo el mercado de renta fija un comportamiento positivo desde 2023 principalmente por los títulos TES lo cual ha impulsado positivamente los ingresos.
Los gastos también aumentaron, esta vez 10 %, “explicado principalmente por otros gastos ordinarios originados principalmente por la recurrencia que se empieza a asumir por los proyectos de integración presentadas en diferentes rubros del gasto”, puntualizaron.
Los activos y pasivos subieron 17 %. Para el primero, “la principal variación corresponde a los activos por operativa referentes a los activos administrados por la CRCC como fruto de su operación, sin el efecto de los activos operativos los activos tienen una disminución de 7 %”, destacaron.
Mientras que, para los pasivos, “la principal variación corresponde a los pasivos por operativa y depósitos referentes la operación de la CRCC en su rol de contraparte en las operaciones del mercado, sin el efecto de los pasivos por operatividad se una disminución de 2 %”, especificaron.
Desempeño de las operaciones en la bvc
Al cierre del 2Q25 se presentó una disminución del 28 % en el número total de operaciones respecto de 2Q24 y una reducción del 20 % respecto al primer trimestre de 2025.
La negociación de TES se mantuvo estable, mientras que la negociación de renta variable creció 41 %, mientras que en derivados cayó 45 %.
Mientras que, por el lado del volumen promedio diario, al cierre del 2Q25 se presentó un incremento del 32 % respecto al 2Q24 y un aumento del 15 % respecto al primer trimestre de 2025.
La renta variable creció un 47 %, junto a derivados que aumentó 4 %.
—