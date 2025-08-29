Inició construcción de nuevo hospital en Fusagasugá: El más grande de Cundinamarca se estrenará en esta fecha

La Gobernación de Cundinamarca anunció de manera oficial la construcción del nuevo Hospital Regional San Rafael en el municipio de Fusagasugá, una obra que tendrá una inversión superior a los $260.000 millones y que se proyecta como un centro de atención en salud de gran impacto para el centro del país.
El acto protocolario contó con la presencia del gobernador Jorge Rey, quien subrayó que este proyecto se desarrollará sobre un área aproximada de 25.000 metros cuadrados. De acuerdo con el mandatario, la infraestructura está pensada para beneficiar a más de 250.000 habitantes del Sumapaz y del sur del departamento, respondiendo a una necesidad histórica en materia de servicios hospitalarios.
El hospital dispondrá de 205 camas, 27 consultorios médicos, 45 camillas en el área de urgencias y 7 salas de cirugía. Estas características permitirán ampliar la capacidad instalada y mejorar la atención en casos de mediana y alta complejidad. El gobernador destacó que se trata de un paso fundamental para reducir la presión sobre los hospitales de Bogotá, que suelen recibir pacientes provenientes de esta región.
En total, el Hospital Regional San Rafael ofrecerá 94 servicios especializados. Entre ellos se encuentran procedimientos de alta complejidad, que actualmente obligan a los pacientes a trasladarse hasta la capital. Según información de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, la nueva infraestructura contará con servicios de cirugía oncológica, cardiología, ortopedia, reumatología, urología, resonancia magnética y hemodiálisis, entre otros.
Esta diversificación de servicios busca garantizar que los habitantes de Fusagasugá y municipios cercanos accedan a una atención integral sin necesidad de grandes desplazamientos.
¿Cuándo estará listo el nuevo hospital en Fusagasugá?
Respecto a los plazos de ejecución, se espera que la obra esté finalizada para finales de octubre de 2027. El cronograma contempla 26 meses de trabajos, durante los cuales se consolidará una infraestructura hospitalaria que atenderá a pacientes de municipios aledaños como Tibacuy, Silvania, Pasca, Cabrera y Arbeláez.
Uno de los objetivos principales del proyecto es fortalecer la red hospitalaria de Cundinamarca y brindar apoyo a instituciones de referencia en Bogotá como el Hospital de la Samaritana y el Hospital Militar. Estos centros suelen recibir un alto número de pacientes del Sumapaz, lo que genera congestión en sus servicios. Con el nuevo hospital, se busca descongestionar estas instituciones y mejorar la eficiencia en la atención.
Durante el evento, el gobernador Rey también reconoció el trabajo adelantado por la administración anterior, liderada por Nicolás García Bustos, quien logró asegurar la financiación del proyecto. “Hoy podemos iniciar esta obra gracias al esfuerzo previo de estructuración y planeación. Nuestro compromiso será garantizar que se ejecute en los tiempos previstos y que cuente con el equipamiento necesario para su óptimo funcionamiento”, señaló.