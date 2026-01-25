La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría (CNC) evaluó la intención de participación ciudadana en las consultas interpartidistas previstas para el próximo 8 de marzo, un mecanismo clave para definir los candidatos presidenciales de varias colectividades.
Los resultados muestran diferencias relevantes tanto en el interés por cada consulta como en la competencia interna entre los aspirantes.
Ante la pregunta sobre en cuál consulta participarían, el 39,7 % de los encuestados afirmó que votaría en la Gran Consulta por Colombia, mientras que el 36,3 % señaló que lo haría en la del Pacto Amplio. Un 16,8 % indicó que no participaría en ninguna y el 7,7 % dijo estar indeciso.
Estos resultados corresponden a la encuesta realizada por el CNC en alianza con la revista Cambio, que incluyó por primera vez una medición detallada sobre el comportamiento electoral esperado en ambos procesos internos.
Triple empate técnico en la Gran Consulta
El panorama es distinto en la Gran Consulta por Colombia, donde la competencia aparece más equilibrada.
Paloma Valencia encabeza la medición con el 15,7 %, seguida de cerca por Vicky Dávila, con el 15,1 %, y Juan Manuel Galán, con el 14,2 %. Los demás aspirantes se ubican por debajo del 7 % de intención de voto.
En un segundo nivel se destaca Juan Daniel Oviedo, quien registra una intención de voto del 6,9 %, superior a la de figuras con trayectoria electoral previa. También aparecen Aníbal Gaviria (6,1 %), Juan Carlos Pinzón (6,1 %), Enrique Peñalosa (5,7 %), David Luna (3,9 %) y Mauricio Cárdenas (0,7 %), todos con porcentajes más bajos, aunque con márgenes que podrían variar conforme avance la campaña.
Uno de los datos más relevantes de la encuesta es que el porcentaje de ciudadanos que manifestó no sentirse representado por ninguno de los nueve candidatos de la Gran Consulta por Colombia supera, de manera individual, la intención de voto de cualquiera de los aspirantes medidos, al ubicarse en el 20,8 %.
Encuesta del CNC muestra amplia ventaja de Cepeda
En cuanto a la intención de voto dentro de la consulta del Pacto Amplio, los datos muestran una amplia concentración en un solo candidato. Iván Cepeda lidera con el 69,2 % de las preferencias, muy por encima del resto de aspirantes medidos.
Le siguen Daniel Quintero (3,7 %), Camilo Romero (2,8 %), Luis Gilberto Murillo (1,6 %), Roy Barreras (1,3 %) y Juan Fernando Cristo (0,9 %). El resto de los apoyos se distribuye entre opciones marginales y ciudadanos que no se identifican con ninguno de los nombres incluidos en este escenario.
Un tarjetón para varias consultas
Recientemente, el registrador nacional, Hernán Penagos, presentó el diseño de la tarjeta electoral para las consultas.
A diferencia de procesos anteriores, los ciudadanos que decidan participar en las consultas recibirán un único tarjetón, en el que estarán incluidos los candidatos de ambas competencias, diferenciados por bloques.
Destacada: Un tarjetón, varias consultas y un riesgo de confusión: así será la votación interpartidista del 8 de marzo
“Todas las consultas se incluirán en una única tarjeta electoral. Hacer una tarjeta por organización política o coalición es un grave error porque estaríamos vulnerando el secreto del voto”, explicó Penagos. Según el registrador, permitir que los votantes soliciten una tarjeta específica delataría su orientación política ante la mesa de votación.
La decisión, sin embargo, introduce un reto clave: el votante solo podrá marcar una opción en todo el tarjetón. Cualquier doble marcación anulará el voto. El riesgo de confusión no es menor, sobre todo porque en la misma hoja estarán reunidas consultas de distintos sectores ideológicos.