Interactuar acompañó a más de 50.000 empresarios en 2025 y reveló los planes para los próximos años

La economía colombiana atraviesa un periodo de reajuste donde la microempresa, responsable de generar el 78 % empleo en el país, enfrenta el reto de mantenerse a flote frente a tasas de interés que exigen una eficiencia operativa sin precedentes.
En este escenario, Interactuar en el marco de su Asamblea de Asociados presentó que una de las noticias más relevantes en la gestión de 2025 fue repensar las formas de lograr alianzas y mecanismos de inversión, entendiendo que, así como el empresario, las necesidades y propósitos que unen las organizaciones para el desarrollo también cambian.
Así la puesta en marcha del Patrimonio Autónomo “Juntos”, creado en alianza con la Fundación Bancolombia, es hoy una estructura pionera que permitió realizar las primeras cesiones de cartera por $12.198 millones, beneficiando a 1.091 empresarios, de los cuales 51,9 % fueron mujeres y 63 % empresarios de impacto rural.
Esta innovación financiera se complementa con el éxito operativo de vehículos de inversión de impacto bajo como el modelo de Impact Linked Finance, Clave i. El costo del dinero se vincula directamente al éxito social y empresarial del empresario.
Al cumplir las metas institucionales de participación de mujeres e inclusión digital, Interactuar logró acceder a beneficios como la no causación de intereses y condonaciones de capital por parte de sus inversionistas.
Por otra parte, cabe resaltar que este vehículo de inversión contempla un programa de acompañamiento de desarrollo empresarial (PADE), en el que participaron 112 empresarios. Asimismo, se abrió un nuevo compartimento del vehículo con la Fundación Sofía Pérez de Soto permitiendo ampliar el impacto en otros territorios.
Al respecto, Lina Montoya Madrigal, directora ejecutiva de Interactuar, afirmó: “El 2026 nos reta a ser más creativos. Ante la incertidumbre económica, nuestra respuesta es la innovación con propósito”.
Por otra parte, aseguró: “Los resultados de 2025 nos demostraron que cuando combinamos capital inteligente con formación gerencial, la microempresa deja de ser un sector de subsistencia para convertirse en el motor de crecimiento más resiliente del país. Nuestra meta hacia 2030 es clara: que ningún empresario se quede atrás por falta de un sistema financiero que entienda su realidad”.
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¿Cómo le fue a Interactuar en 2025?
Estos resultados apalancan los logros en los que durante 2025 permitieron que Interactuar acompañara 55.797 empresarios, de los cuales el 53,6 % fueron mujeres, brindando conocimiento para la gestión empresarial a 21.037 empresarios, y se apostó por el acceso financiero por primera vez a 5.577.
En materia de alistamiento y aceleración, 734 emprendedores fortalecieron sus negocios a través de los programas Empresariales Alístate y Semilleros, un crecimiento notable frente 586 del año anterior. Asimismo, la formación gerencial de alto nivel impactó a 280 líderes en el MBA Empresarial y 195 en Agroempresarial.
La digitalización y la eficiencia operativa, otras de las grandes apuestas, permitieron que la entidad alcanzara una cartera vigente de $373.827 millones, alineando la rentabilidad financiera interna, que cerró el año anterior con excedentes positivos por $15.704 millones, superando el presupuesto proyectado.
Este resultado fue impulsado por un margen neto de intermediación del 21,4 % y una gestión eficiente del fondeo que permitió reducir el Índice de Cartera Vencida (ICV) del 8,6 % al 5,3 %.
Así las cosas, Montoya concluyó que, hacia 2030, el objetivo es haber impactado a 500.000 empresarios.