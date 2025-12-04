Interactuar y la Fundación Bancolombia crean Patrimonio Autónomo

Interactuar y la Fundación Bancolombia se unen para crear el primer Patrimonio Autónomo del país concebido exclusivamente para impulsar el microcrédito. La iniciativa tiene en la mira impulsar el crecimiento de empresarios y emprendedores en todo el país, con especial atención en las mujeres y las comunidades rurales.
Se trata de un vehículo independiente que mantiene separados los activos y pasivos de las organizaciones participantes, lo que permite conseguir recursos con una destinación específica, sin comprometer sus indicadores financieros.
En este caso, el Patrimonio Autónomo fue diseñado para el microcrédito, una cartera que requiere criterios y mecanismos muy distintos a los de otros productos financieros, garantizando así su sostenibilidad y enfoque social.
La inversión inicial contempla $4.000 millones ($2.000 millones aportados por cada una de las entidades), y un fondeo adicional de $34.000 millones por parte de Bancolombia. Esto último con miras a ampliar la capacidad de financiación del vehículo.
De acuerdo con María Camila Osorio, directora ejecutiva de la Fundación Bancolombia, destacó que este acuerdo reafirma el compromiso de la entidad con quienes hacen posible el desarrollo del tejido productivo rural. “Queremos crear oportunidades y promover bienestar, llevando soluciones que fortalezcan la economía rural y construyan un futuro más justo, próspero y sostenible para todas las comunidades”, añadió.
En ese orden de ideas, el Patrimonio Autónomo permitirá desembolsar más de $90.000 millones en créditos durante los próximos tres años. La mitad de estos recursos se destinará a mujeres emprendedoras y la otra mitad a negocios en zonas rurales, con prioridad para actividades vinculadas a cadenas de valor de agroalimentos y turismo.
Destacado: NowCast Bancolombia ajusta su proyección de PIB del cuarto trimestre de 2025 al alza
Propuesta de valor
Más allá de otorgar recursos, este modelo de financiamiento incorpora acompañamiento continuo mediante asesorías, charlas y espacios de formación que fortalecen las competencias gerenciales y personales de los beneficiarios.
Además, la experiencia para los emprendedores no cambiará: seguirán los mismos procesos, requisitos, asesores y canales de atención para la solicitud y otorgamiento del crédito. Interactuar continuará como originador y administrador de la cartera, garantizando transparencia.
«Para nosotros este acuerdo significa la posibilidad de crecer, de seguir impactando más vidas, y de vincularnos con otros actores alineados con nuestro propósito. Este es nuestro primer paso hacia la meta que tenemos de impactar a 500.000 empresarios del sector como meta para el 2030», explicó Lina María Montoya Madrigal, directora ejecutiva de Interactuar.