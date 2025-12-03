NowCast Bancolombia ajusta su proyección de PIB del cuarto trimestre de 2025 al alza

El indicador de actividad económica del Grupo Cibest, NowCast Bancolombia, deja ver un ajuste al alza significativo de su expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia para el cuarto trimestre de 2025.
Según los cálculos más recientes, la expansión esperada para los últimos tres meses del año se fijó en 3,1 % anual. Esta cifra es superior en 0,6 puntos porcentuales (pp) a la revelada a finales de octubre (2,5 %), antes de que el DANE confirmara que en el tercer trimestre de este año la economía creció un 3,6 %, motivando a los economistas a recalcular sus pronósticos.
Además, la proyección de Bancolombia muestra un escenario más alentador que el del consenso de mercado, que también revisó su pronóstico del 2,4 % al hasta el 2,5 % en un plazo de dos meses.
El Grupo Cibest destacó que, aunque una variación del 3,1 % sería menor a la observada en el trimestre anterior, es «muy superior a la expectativa de los analistas del mercado». Además, este resultado genera un claro sesgo alcista en la proyección del crecimiento de todo 2025, que sería de alrededor del 2,8 %.
Fuerte desempeño con corte a noviembre
El NowCast Bancolombia calcula que en el trimestre móvil terminado en noviembre (septiembre-noviembre), la actividad productiva de Colombia se expandió a un ritmo estimado de 3,4 % anual.
Esta cifra, de confirmarse, daría cuenta un mejor desempeño de la actividad frente al registro del mes anterior, que fue del 3,2 % para el trimestre móvil agosto-octubre. Además, reforzaría el sesgo al alza que está caracterizando el segundo semestre del año, según la entidad financiera.
A nivel sectorial, el trimestre móvil terminado en noviembre reflejó un balance de moderación frente al mes previo. Mientras los sectores de construcción e industria aceleraron sus ritmos de crecimiento, los de comercio, agricultura, servicios financieros, servicios públicos (energía) y comunicaciones fueron menores.
En contraste, los sectores de administración pública, servicios de entretenimiento e inmobiliario mantuvieron sus ritmos de crecimiento, mientras que el sector minero fue el único rubro que profundizó su ritmo de caída.
Solo en noviembre, el indicador exhibió un crecimiento del 2,8 % en su variación anual para la serie original (respecto a 2024) y del 2,5 % en la serie ajustada por efecto estacional, dejando de lado los resultados por encima del 3 % de los meses anteriores.
También mostró una contracción mensual del 2 %, que contrasta con el avance de octubre (0,7 %).
