Inversión extranjera en petróleo cae más de 7% interanual en el primer trimestre; minería tiene su peor desempeño trimestral en diez años

La inversión extranjera directa en el sector petrolero registró una disminución de poco más de 7 % en el primer trimestre de 2026 frente al mismo lapso de 2025. Con base en las cifras del Banco de la República, la inversión ascendió a US$589 millones en el primer trimestre de 2026, mientras que en el mismo periodo de 2025 se ubicó en US$634 millones.
Pese a la disminución en el comparativo interanual, los indicadores aumentaron frente al último trimestre de 2025, ya que en ese lapso se reportaron US$499 millones.
Las cifras también demostraron que, si solo se compara el comportamiento del primer trimestre de 2026 con el de años anteriores, no se había reportado una cifra tan baja desde 2022, periodo en el cual llegaron a Colombia US$525 millones para el sector petrolero durante los tres primeros meses del año. Esto contrasta con lo ocurrido en 2023 y 2024, cuando se registraron US$847 millones y US$623 millones, respectivamente.
En cuanto a la minería, la inversión extranjera en el primer trimestre de 2026 fue de US$40 millones. Si se realiza el mismo ejercicio en el comparativo histórico, no se había reportado una cifra tan baja desde 2016, periodo en el que el sector registró una inversión de -US$18 millones.
En el comparativo interanual entre el primer trimestre de 2025 y 2026, la minería registró una disminución superior a 88 %, ya que en los primeros tres meses de 2025 la cifra se ubicó en US$339 millones.
David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, manifestó que, si bien las cifras no registran máximos históricos, sí muestran un aumento frente al comparativo entre el cuarto trimestre de 2025 y el primero de 2026, lo que, según él, estaría explicado por la coyuntura favorable de los precios internacionales, tanto del crudo como del oro o la plata.
“Pero claramente las políticas a nivel doméstico han estado más enfocadas en otra clase de sectores, de tal manera que en el caso puntual de minería y petróleo las inversiones se han venido moderando. Lo que imaginamos es que una siguiente administración debería poner sobre la mesa el hecho de que estos sectores generan divisas, inversión y también terminan siendo claves para la generación de recursos fiscales”, enfatizó.
Por su parte, Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, también mencionó que, si bien la minería tuvo aumentos en la inversión al comparar el último trimestre de 2024 con el de 2025, la inversión global ha caído cuatro puntos del PIB entre 2022 y 2025.
“Esto muestra que, aunque hubo una recuperación frente a 2025, que fue un año bastante malo, la tendencia sigue siendo inferior a la observada en varios años anteriores. Lo que explica este comportamiento es que ha habido una discusión tributaria bastante amplia sobre las regalías; luego, anuncios sobre sobretasas en el sector de hidrocarburos; y también discusiones sobre mayores autorretenciones para el sector. En últimas, lo que se observa es una inestabilidad jurídica que termina afectando decisiones de inversión de mediano plazo, más aún cuando este es un sector en el que la maduración de las inversiones toma varios años”, agregó.
Salazar adicionó que las cifras de inversión petrolera se mantienen en niveles mínimos. Expresó que, aunque ha habido mejoras estadísticas frente a 2025, los niveles siguen siendo bajos en comparación con los registros históricos. Agregó que estos niveles son insuficientes para garantizar la independencia energética y afrontar de mejor manera el fenómeno de El Niño que podría llegar durante el segundo semestre de 2026.
Por su parte, Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía y profesor de la Universidad Externado, manifestó que lo que ocurra en el resto de 2026 dependerá de los resultados de la segunda vuelta presidencial. Expresó que, si gana Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, la tendencia de la inversión extranjera en minería y petróleo se mantendría, mientras que, en caso de una victoria de Abelardo De La Espriella, candidato independiente, esta podría revertirse.
“Así lo muestra la reacción de la cotización del peso frente al dólar luego de conocerse el resultado de la primera vuelta”, mencionó el exministro, haciendo referencia a que De la Espriella sacó ventaja sobre Cepeda en los primeros comicios de las elecciones celebrados el 31 de mayo de 2026.