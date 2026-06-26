Inversionistas de alto valor de Latam exhiben estrategias de inversión en medio de incertidumbre económica y política

La incertidumbre política y económica ha cambiado la forma en que los inversionistas de alto patrimonio administran sus recursos en América Latina, según lo reveló el «Pulso del Inversionista de Alto Patrimonio Latam», presentado por Sura Investments, filial de Sura Asset Management.
El estudio fue desarrollado por Provokers y consultó a más de 500 inversionistas de México, Colombia, Chile y Perú con capacidad de inversión superior a US$50.000.
Los resultados muestran la consolidación de un inversionista más sofisticado, consciente del riesgo y activo en la administración de su patrimonio, es decir, los inversionistas no son más temerosos, sino más estratégicos.
«La incertidumbre está impulsando decisiones más reflexivas, una gestión más activa del riesgo y una búsqueda permanente de equilibrio entre protección y crecimiento», dijo Gerardo Ameigenda, director ejecutivo de Wealth Management & CMO de Sura Investments.
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Entre los principales hallazgos regionales destaca que nueve de cada 10 inversionistas se consideran moderados o conservadores, al tiempo que uno de cada dos inversionistas mantiene todo su patrimonio en activos nacionales y, entre quienes invierten en el extranjero, sigue predominando una mayor exposición al mercado local.
Otros hallazgos revelan que seis de cada 10 ya realizaron algún ajuste en sus inversiones y la mitad de los consultados aumentó su exposición al dólar u otras monedas extranjeras.
Entre las mayores preocupaciones de los inversionistas de la región está la inflación, y ocho de cada 10 consultados reconocen que el contexto político y económico influye cada vez más en sus decisiones.
Adicionalmente, siete de cada 10 participantes del estudio muestran algún grado de optimismo respecto de los próximos seis meses, aunque desde una perspectiva prudente.
Activos refugio ganan interés
El estudio muestra una creciente preferencia por activos considerados refugio. Ante escenarios de incertidumbre, los bienes raíces lideran las preferencias para preservar el patrimonio (40 %), seguidos por el dólar u otras monedas fuertes (37 %), el oro y metales preciosos (33 %) y la liquidez disponible (30 %).
Paralelamente, la dolarización de los portafolios se ha transformado en una de las respuestas más visibles al actual contexto económico y político.
El 47 % de los inversionistas latinoamericanos declara haber aumentado su exposición a activos denominados en dólares u otras monedas extranjeras durante los últimos seis meses, mientras que un 58 % realizó algún cambio en sus inversiones producto del contexto político, económico o institucional de su país.
Colombia: la apuesta por diversificar fuera del país
Sura Investments señaló que los inversionistas colombianos muestran una mayor disposición a buscar oportunidades en mercados internacionales. Un 23 % de quienes realizaron ajustes en sus inversiones diversificó hacia otros países o mercados, liderando este indicador en la región.
Asimismo, Colombia registra el mayor porcentaje de inversionistas que han invertido en propiedades inmobiliarias fuera de su país (18 %).
También destaca por presentar el perfil más autodirigido de la región: El 42 % declara confiar en su propio análisis financiero para tomar decisiones de inversión, la cifra más alta entre los países evaluados.
Pese a las preocupaciones asociadas a la inflación, la volatilidad política y los riesgos globales, siete de cada diez inversionistas mantienen algún grado de optimismo frente a los próximos seis meses.
Sin embargo, se trata de un optimismo prudente. La confianza se concentra principalmente en la capacidad de gestionar adecuadamente los propios portafolios, mientras persisten dudas respecto de variables estructurales como inflación, estabilidad política y tasas de interés.
Las perspectivas más positivas se observan en México y Colombia, donde un 67 % y un 63 % de los inversionistas, respectivamente, espera una mejora en el desempeño de sus inversiones durante los próximos seis meses. En Perú y Chile, en tanto, las expectativas son más moderadas, con un 51 % y un 45 %, respectivamente.
«El inversionista latinoamericano de alto patrimonio está evolucionando. Hoy es más consciente del riesgo, más exigente respecto de la asesoría que recibe y más activo en la gestión de su patrimonio. La incertidumbre no lo paraliza; lo obliga a adaptarse y a tomar decisiones con una mirada más estratégica y de largo plazo», concluyó Ameigenda.