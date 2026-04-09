Abren investigación a D1: Estas son las causas

La SIC, a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, formuló pliego de cargos contra la D1. De acuerdo con el ente, la decisión se toma por la presunta vulneración de los derechos de los consumidores en el marco de la comercialización de productos y la prestación de servicios asociados a su canal de comercio electrónico.
“La decisión se adoptó tras el análisis de cerca de 13.000 quejas presentadas por consumidores ante la investigada durante el segundo semestre de 2024, así como de las actuaciones administrativas adelantadas por esta Entidad, que incluyeron requerimientos de información y la revisión de la documentación aportada en la etapa preliminar”, dijo la SIC.
Lo que identificó la SIC sobre D1
- Fallas en los sistemas de pago electrónico, que habría generado doble cobro o impedido la correcta finalización de las transacciones
- Entrega de productos en mal estado o vencidos, evidenciado en aproximadamente 700 quejas por posibles incumplimientos en los estándares de calidad e idoneidad
- Incumplimientos en la entrega de pedidos, con al menos 1.200 casos reportados por entregas incompletas, tardías, no realizadas o canceladas
- Publicidad presuntamente engañosa, al ofrecer productos con precios o descuentos que no coincidirían con los efectivamente aplicados, lo que podría inducir a error a los consumidores
- Omisión de información esencial en promociones, al no informar de manera completa condiciones relevantes como restricciones de la oferta o disponibilidad de unidades
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La SIC agregó que la formulación de cargos a D1 no constituye una decisión de fondo sobre la responsabilidad de la investigada. “En el curso de la actuación administrativa se garantizará plenamente el derecho de defensa y contradicción de la sociedad, conforme a lo establecido en la ley”.