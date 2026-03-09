Invías podría ejecutar recursos extraordinarios por nueva emergencia económica: Gobierno firma decreto

El Gobierno Nacional se prepara para expedir un decreto que autorizará al Instituto Nacional de Vías (Invías) para invertir, comprometer y ejecutar recursos extraordinarios en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarado mediante el Decreto 150 de 2026. Los recursos tendrán como único destino atender, mitigar, rehabilitar y recuperar la infraestructura vial dañada por el fenómeno hidrometeorológico que motivó dicha declaratoria.
Dentro de las medidas previstas, el Invías quedará habilitado para adicionar, sin límite de valor, los contratos de obra, mantenimiento e interventoría que estén en ejecución en las zonas impactadas. La entidad deberá justificar previamente la necesidad y la pertinencia de cada adición en relación con la gestión de la emergencia. La misma facultad aplicará para los contratos que se suscriban mientras esté vigente el estado de emergencia.
Alcance restringido y temporal
Las adiciones autorizadas deberán destinarse exclusivamente a conjurar la emergencia y restablecer la transitabilidad vial. El decreto regirá desde su fecha de expedición y estará vigente mientras dure el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica del Decreto 150 de 2026. Su aplicación se limitará a los departamentos cobijados por esa declaratoria.