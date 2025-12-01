ISA instalará cuatro puntos de carga eléctrica para vehículos en el primer trimestre de 2026

La empresa Interconexión Eléctrica, conocida como ISA, anunció la instalación de electrolineras en la Ruta Costera. Según lo manifestó, la iniciativa corresponde a la estrategia de la compañía hasta 2040, y sería un habilitador para la transición energética, ya que desarrollaría corredores que utilicen tecnología con la finalidad de facilitar la movilidad eléctrica.
Hasta la fecha, ISA expresó que se instalarán cuatro estaciones de carga rápida en los corredores viales. Cada una de ellas contará con cargadores de 120 kilovatios, con dobles mangueras y compatibles con vehículos eléctricos. Esto sería suficiente para la carga de un vehículo en 30 minutos, y su entrada en operación sería a partir del primer trimestre de 2026.
- Área de servicio Peaje Marahuaco.
- Área de Servicio Puerto Colombia.
- Área de Servicio Galapa.
- Área de Servicio UF6 (Sector Juan Mina).
Jorge Carrillo, presidente de la compañía, dijo que en el negocio de infraestructura se están habilitando corredores que integran eficiencia energética, ya que a lo largo de 1.100 kilómetros se están desarrollando soluciones que habilitan la descarbonización.
Proyecto Ruta Costera para carga eléctrica de vehículos de ISA. Imagen: ISA
Agregó que el proyecto marcaría un inicio para el impulso de la movilidad eléctrica en las carreteras, para ir transitando hacia tecnologías más sostenibles.
ISA, que es filial de Ecopetrol, agregó que para que este proyecto se pudiera concretar, la Ruta Costera es producto de una alianza con Voltrelli, empresa de infraestructura para carga de vehículos eléctricos.
También manifestó que el proyecto significaría la reducción de 60 % de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el consumo de energía en 11 puntos de la ruta.
La Ruta Costera es producto de una alianza con Voltrelli, empresa de infraestructura para carga de vehículos eléctricos. Imagen: ISA
