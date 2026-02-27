ISA nombra a Gabriel Melguizo como presidente encargado tras salida de Jorge Carrillo

La Junta Directiva de ISA en sesión extraordinaria realizada este 27 de febrero en Medellín resolvió la salida inmediata de Jorge Andrés Carrillo del cargo y designó a Gabriel Melguizo como presidente encargado mientras se define el nombramiento en propiedad.
De acuerdo con la información relevante divulgada por la empresa, Jorge Andrés Carrillo dejó de ejercer, a partir de este momento, las funciones de presidente y representante legal de ISA. La decisión se produce luego de que la Sección Quinta del Consejo de Estado declarara la nulidad de su elección.
La junta determinó, con el voto de la mayoría de sus miembros, suspender temporalmente el contrato de trabajo de Carrillo hasta que la sentencia quede en firme. Una vez ello ocurra, el contrato será terminado de manera definitiva, según lo establecido en el comunicado oficial.
En reemplazo, Melguizo, actual vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, tomará la posta como presidente encargado de la compañía. Melguizo asumirá la representación legal y la conducción estratégica del grupo en esta etapa de transición.
Algunos de los nombres que suenan para relevar a Carrillo son: Andrés Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustillo y Sandra Fonseca.
La decisión marca un nuevo capítulo en la gobernanza de ISA, una de las principales compañías de transmisión de energía en América Latina y filial del Grupo Ecopetrol, con presencia en varios países de la región y un rol clave en la infraestructura eléctrica y vial.
En su pronunciamiento, ISA reiteró su respeto por las decisiones adoptadas por las autoridades judiciales y aseguró que sus operaciones continuarán desarrollándose con total normalidad. La empresa enfatizó que mantendrá la prestación confiable de los servicios y el cumplimiento de sus compromisos con los diferentes grupos de interés, en un contexto que exige estabilidad operativa y claridad institucional.
El nombramiento en encargo de Melguizo busca garantizar la continuidad administrativa y estratégica mientras se surte el proceso para definir quién asumirá en propiedad la presidencia de la compañía, en medio de un entorno que combina retos regulatorios, judiciales y de mercado para el sector energético colombiano y regional.