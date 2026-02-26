Atención | Consejo de Estado tumba elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA

El Consejo de Estado anuló la elección de Jorge Andrés Carrillo como presidente de Interconexión Eléctrica (ISA), parte del Grupo Ecopetrol, por una serie de irregularidades detectadas durante el proceso de selección al interior de la compañía como lo había revelado Valora Analitik desde diciembre de 2024.
La decisión tuvo en cuenta argumentos expuestos por los demandantes, quienes señalaron que el acto estaba afectado por los vicios de expedición irregular, infracción de las normas en que debía fundarse e incumplimiento de requisitos de elegibilidad.
Concretamente, la Sección Quinta del alto tribunal concluyó que se configuró el vicio de expedición irregular, con capacidad suficiente para afectar la validez del acto demandado.
En particular, se estableció que se introdujo una modificación sustancial en los criterios de evaluación cuando el proceso de selección ya se encontraba avanzado y se había realizado una primera calificación de los aspirantes en la que el demandado ocupaba los últimos lugares.
¿Qué más encontró el Consejo de Estado?
Según el tribunal, dicha alteración “incidió de manera determinante en el aumento de la puntuación de Carrillo Cardoso, lo que le permitió ascender a las primeras posiciones, mientras que la puntuación de los demás se vio disminuida”.
Asimismo, se evidenció que la Junta Directiva de ISA asumió de manera directa funciones técnicas de evaluación y depuración que correspondían exclusivamente al Comité de Talento Organizacional, excediendo así su ámbito competencial, el cual se limitaba a elegir al presidente a partir de la terna remitida por dicho comité.
Finalmente, se observó que “fueron desatendidos, sin una justificación expresa, objetiva y verificable, los resultados de la evaluación realizada por la firma cazatalentos respecto de la postulación del señor Jorge Andrés Carrillo Cardoso”.
El informe concluyó que no debía ser considerado para un cargo de alta dirección en una empresa de infraestructura grande, regional, pública y financieramente sofisticada como ISA, por lo que las características de su perfil lo ubicaban como un candidato de menor viabilidad.
“Para la Sala Electoral, estas irregularidades vulneraron el principio de moralidad administrativa, en la medida en que los miembros del órgano de dirección debieron actuar con integridad, objetividad y sujeción estricta al interés general, tal como lo exige el artículo 209 de la Constitución Política”.
¿Qué sigue para ISA?
La Sección Quinta moduló los efectos de la nulidad, pues ordenó retomar el procedimiento de selección desde el momento anterior a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, a partir del listado aprobado por el Comité de Talento Organizacional en las sesiones del 23 y 24 de enero de 2024.
Se deberá hacer sin incluir a los participantes que se retiraron del proceso y, atendiendo las reglas definidas en el protocolo aprobado los días 5 y 11 de enero de 2024 por el mismo comité.
