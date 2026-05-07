Jaime Falquez, vicepresidente financiero de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), respondió a la posible rebaja de calificación de Moody’s, alertada a finales de abril por parte de la calificadora.
Según Moody’s, la nota de la compañía de interconexión eléctrica, concesiones viales y telecomunicaciones, se puso bajo revisión, por cuenta del deterioro de la gobernanza corporativa de Ecopetrol y de su posición financiera.
Adicionalmente, alertó por el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), el cual ha tenido rezagos en los pagos, lo que genera presiones de liquidez a corto plazo para Ecopetrol. En última instancia, esto la obligaría a recurrir a más deuda y abriría la puerta a extraer dividendos de sus filiales (como ISA).
Ante esta comunicación, el vicepresidente financiero de Interconexión Eléctrica S.A. dijo que la decisión de Moody’s no corresponde a un deterioro en el desempeño financiero, sino que se da en el marco de las revisiones que adelanta la agencia de los ratings de Colombia y Ecopetrol.
“Mantenemos un diálogo permanente con las diferentes agencias, de tal manera que puedan tener siempre una comprensión clara del negocio y resaltar siempre fortalezas intrínsecas de ISA”, explicó en la llamada con inversionistas del primer trimestre.
Inversiones y resultados financieros de ISA
De otro lado, en la sesión, también habló la nueva presidenta (e) de la firma, Patricia Castaño, quien señaló que, en el primer trimestre, las inversiones de la firma sumaron $1,5 billones, una cifra que es 10 % superior a la registrada un año atrás.
Actualmente, ISA tiene 26 proyectos en construcción, de los cuales 23 son de energía, que incluyen más de 7.000 km de líneas de transmisión, y tres son de vías, las cuales abarcan obras en 296 km.
De otro lado, confirmó que el plan de inversiones de la empresa sumará $29,7 billones para el periodo 2026 – 2030. Del total, el 80 % irá a transmisión de energía, 13 % a vías, 5 % a nuevos negocios de energía y 2 % a telecomunicaciones.
En el primer trimestre, ISA tuvo una caída de 20 % en sus utilidades, que llegaron a $558.000 millones. Por su parte, los ingresos cerraron en $3,9 billones, es decir, 4 % menos frente al año anterior.