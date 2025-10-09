Israel y Hamás confirmaron este jueves la primera fase del acuerdo de tregua para Gaza, que establece un alto al fuego inmediato, la liberación de rehenes israelíes y el canje de prisioneros palestinos detenidos durante el conflicto.
El pacto fue alcanzado tras mediación de Estados Unidos, Egipto, Catar y Turquía, países que actuaron como garantes del proceso. El gabinete israelí deberá aprobar en las próximas horas los términos de implementación para que la tregua entre en vigor.
De acuerdo con declaraciones de un negociador de Hamás en Doha, el acuerdo contempla la liberación de 250 reclusos condenados a cadena perpetua y 1.700 prisioneros adicionales a cambio de la entrega de varios rehenes israelíes que permanecen en poder del grupo en Gaza.
El pacto también prevé la retirada parcial de las fuerzas israelíes de zonas del enclave y la apertura de un corredor humanitario para facilitar el ingreso de alimentos, medicinas y asistencia internacional, bajo coordinación de los países mediadores.
Israel aprueba el marco del acuerdo y se espera la entrada en vigor del cese al fuego
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Israel y Hamás aprobaron la primera fase del plan de paz impulsado por su gobierno y aseguró que se trata de un avance histórico para la región. Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, reiteró su llamado a un cese al fuego permanente y pidió garantizar el ingreso pleno y sin restricciones de ayuda humanitaria a Gaza.
El Gobierno de Israel, reunido bajo la dirección del primer ministro Benjamin Netanyahu, confirmó la aprobación del marco del acuerdo:
“El Gobierno acaba de aprobar el marco para la liberación de todos los rehenes, tanto los vivos como los fallecidos”, informó la Oficina del Primer Ministro de Israel a través de su cuenta oficial en X.
Con esta aprobación se prevé que el alto al fuego en Gaza entre en vigor en las próximas horas, dando inicio a la implementación de los mecanismos acordados con los países mediadores.
Pese a la acogida positiva, la implementación del acuerdo sigue siendo el principal desafío, especialmente en lo relativo al monitoreo del cese al fuego y la seguridad de las zonas fronterizas.