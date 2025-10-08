Trump anunció que Israel y Hamás lograron una “primera fase” de su plan de paz: rehenes serán liberados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a través de su red social, Truth Social que “Israel y Hamás han aprobado la primera fase de nuestro Plan de Paz”, lo que significa que “todos los rehenes serán liberados muy pronto, e Israel retirará sus tropas hasta una línea acordada”.
De acuerdo con el mandatario, esto es un primer paso “hacia una paz fuerte, duradera y permanente” y consideró que “es un gran día para el mundo árabe y musulmán, para Israel, para todas las naciones vecinas y para los Estados Unidos de América”.
Al tiempo, el presidente de EE. UU. agradeció a los mediadores de Catar, Egipto y Turquía, “quienes trabajaron con nosotros para hacer posible este acontecimiento histórico y sin precedentes”.
Presidente de EE. UU. considera viajar a Egipto en el marco del acuerdo
Trump dijo que podría viajar a Egipto este fin de semana mientras sus negociadores buscan sellar un acuerdo de rehenes en Gaza a cambio de un alto el fuego, de acuerdo con el reporte de CNBC.
El presidente afirmó que el acuerdo está “muy cerca” y que podría partir el sábado hacia la región. Habló después de conversar con su equipo sobre las conversaciones. Los negociadores se han reunido en Egipto para intentar cerrar un acuerdo.
“Acabo de recibir una nota del secretario de Estado diciendo que estamos muy cerca de un acuerdo en Medio Oriente y que me necesitarán muy rápidamente”, dijo, y añadió que probablemente se iría antes de que los rehenes fueran liberados o poco después, según el medio.