Javier Díaz sale de la presidencia de Analdex por jubilación; Santiago Pardo Salguero asumirá el liderazgo

La Junta Directiva de la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) aceptó la renuncia de Javier Díaz Molina a la presidencia ejecutiva del gremio, cargo que ocupaba desde el 15 de junio de 1997.
Su retiro obedece a una decisión personal concertada para disfrutar de su jubilación, la cual se había postergado durante algunos años a solicitud de la propia Junta Directiva.
En su reemplazo, el gremio designó a Santiago Pardo Salguero, quien iniciará el proceso de empalme de forma inmediata.
Pardo es economista de la Universidad de los Andes y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York Cuenta con más de dos décadas de experiencia en comercio internacional, asuntos gubernamentales y diplomacia.
El nuevo presidente conoce de cerca la institución, pues se desempeñó como vicepresidente entre 2004 y 2007.
En el sector público y diplomático, Pardo se destacó como jefe negociador del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo entre 2008 y 2011, liderando los Tratados de Libre Comercio con la Unión Europea, la República de Corea, Turquía y Panamá.
También fue director para Asia de la Federación Nacional de Cafeteros en Tokio (2011-2019) y embajador de Colombia ante el Gobierno de Japón (2019-2022).
En los últimos años, ejercía en el sector privado como director de Asuntos Públicos y Relaciones Gubernamentales de Tetra Pak para la región Andina, Centroamérica y Caribe y como socio y director en la firma INVET.
La trayectoria laboral de Javier Díaz en Analdex se extiende por cerca de 40 años. Su vinculación comenzó en 1987 como vicepresidente técnico, rol que desempeñó durante una década antes de asumir la Vicepresidencia Ejecutiva y, posteriormente, la Presidencia del gremio.
Bajo su dirección, Analdex vivió una transformación institucional: pasó de representar de manera exclusiva a los exportadores a convertirse en el principal gremio del comercio exterior colombiano, integrando formalmente a importadores y a todos los actores de la cadena logística y de servicios, con la apertura de cuatro oficinas regionales.
Además, el gremio destacó en un comunicado que Díaz fue pieza clave en el diseño de la arquitectura institucional del sector en Colombia, participando en la creación de entidades como el Ministerio de Comercio Exterior, Bancóldex, ProColombia y Fiducoldex.
Así mismo, recordó que impulsó la agenda de tratados comerciales, la normativa de zonas francas y la consecución de admisibilidad sanitaria en Estados Unidos para productos clave como el aguacate Hass, la uchuva y los cítricos.
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