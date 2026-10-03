Jeeves capta US$110 millones y acelera pagos internacionales de empresas en Colombia con stablecoins

Jeeves anunció una ronda de capital por US$110 millones y el lanzamiento de una billetera propia de stablecoins, con la que busca ampliar los pagos internacionales de empresas y reducir los tiempos de liquidación entre mercados.
La ronda fue liderada por CoinFund y contó con la participación de AllianceBernstein, Andreessen Horowitz, Coinbase Ventures, CRV, GIC, Global PayTech Ventures, ParaFi, Vista, Wintermute y Y Combinator, entre otros inversionistas.
El anuncio se produce después de que la compañía triplicara su volumen interanual y superara los US$5.000 millones de volumen total anualizado en su plataforma, que integra tarjetas y pagos.
En el caso de las operaciones liquidadas con stablecoins, el volumen anualizado llegó a US$1.500 millones, frente a una actividad prácticamente nula hace ocho meses.
En Colombia, Jeeves señala que su infraestructura es utilizada por empresas de sectores como automotor, fintech, comercio electrónico, agencias de viajes, logística, transporte, construcción y distribución. Entre sus clientes en el país menciona a Alpina, Addi, Bold, Cabify, Autogermana y Bodytech.
Relacionado: Entrevista | Jeeves: Empresas colombianas pierden hasta cinco días de liquidez en cada pago al exterior
Nueva infraestructura basada en stablecoins
La compañía explicó que su plataforma integra tarjetas corporativas, cuentas por pagar y pagos de tesorería, gestión del gasto y flujos de trabajo con agentes de inteligencia artificial. Más de 80 % de sus clientes utilizan varios de estos productos de manera simultánea.
Con la nueva ronda, Jeeves también amplía de 25 a 35 países su oferta de tarjetas en stablecoins y suma 10 nuevos mercados. La compañía indicó que esta expansión cubre prácticamente todos los mercados de Centro y Suramérica, además de Norteamérica, Reino Unido y Europa.
La nueva billetera permitirá realizar pagos en stablecoins a 190 países. A esta solución se suman una herramienta para el seguimiento de gastos mediante inteligencia artificial y un módulo de cuentas por cobrar.
“Las empresas que eligen Jeeves son globales por naturaleza. Necesitan tarjetas corporativas, cuentas por pagar, pagos de tesorería y automatización financiera que funcionen entre distintos continentes”, afirmó Dileep Thazhmon, fundador y CEO de Jeeves.
Por su parte, David Pakman, Managing Partner y Head of Venture Investments de CoinFund, señaló que la ronda responde al desarrollo de infraestructura empresarial basada en stablecoins y a la adopción que Jeeves ya registra en América Latina, Estados Unidos y Europa.
Como parte de su expansión, Jeeves también anunció la apertura de una oficina en Madrid para ampliar su oferta de tarjetas y pagos basados en stablecoins.