¿Cuándo deja de bajar la jornada laboral en Colombia?

Varios han sido los cambios sobre la jornada laboral en Colombia, incluyendo los debatidos y avalados por el Congreso de la República mediante la reforma laboral.
El máximo de horas permitidas para trabajar viene reduciéndose hace dos años y va a seguir aplicándose por una iniciativa que fue avalada, también por el legislativo, durante el 2021.
Hoy la jornada laboral en Colombia tiene un máximo de 44 horas por semana permitidas, además de las horas extra que se pueden hacer por día. Este recorte va a seguir dándose, para llegar hasta las 42 horas a julio del año entrante.
Después de ese momento no hay, por ahora, contemplados nuevos recortes. Aunque en medio del debate de la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro aseguró que el país debería avanzar para que la jornada se iguale a la de los pares regionales.
¿Vienen más cambios para la jornada laboral en Colombia?
Propuso en ese momento le mandatario que la jornada laboral en Colombia bajara hasta las 40 horas semanales, una idea que descartaron de tajo los empresarios del país, por lo que representaba para el aumento de los costos laborales.
A pesar de que vuelva a darse la reducción el año entrante, el nuevo máximo de horas permitidas a trabajar en la semana no va a implicar cambios en el salario que reciben los trabajadores mes a mes.
Recomendado: Trabajadores en Colombia: Este es el máximo de horas extra permitidas a la semana
La reforma laboral aprobada, vale recordar, complementa los cambios sobre la jornada laboral en Colombia ampliando la jornada nocturna en una hora y reduciendo la jornada diurna en una, lo que implica mayores pagos sobre las horas extra trabajadas.