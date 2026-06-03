José Manuel Restrepo niega recortes a subsidios y promete aumentarlos si gana Abelardo De la Espriella

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial del candidato Abelardo De la Espriella, aseguró que la propuesta de ajuste fiscal que impulsa la campaña no implicará desmontar subsidios dirigidos a la población más vulnerable. Por el contrario, afirmó que algunos serán ampliados y otros creados desde cero.
«No vamos a desmontar los subsidios para los adultos mayores; los vamos a aumentar a $400.000 «, afirmó Restrepo.
El exministro también rechazó las versiones según las cuales un eventual gobierno de De la Espriella eliminaría programas de acceso a la educación superior.
«No vamos a acabar con la Matrícula Cero. Fui quien la creó», señaló, al defender una política que permitió ampliar el acceso de estudiantes de bajos ingresos a universidades públicas.
Cabe recordar que la política conocida como Matrícula Cero, reglamentada por el gobierno de Iván Duque fue firmada por el entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, pero solo tenía cobertura a estudiantes clasificados en los estratos más bajos del Sisbén.
Bajo la Ley 2307 de 2023, sancionada por el presidente Gustavo Petro a partir de una iniciativa de la senadora María José Pizarro, se corrigió esas limitaciones: universalizó el beneficio sin distinción de estrato, lo elevó de decreto a ley de Estado y amplió los apoyos de manutención para madres cabeza de hogar, víctimas del conflicto y personas con discapacidad.
Volviendo a la campaña de Abelardo, su formula vicepresidencial anunció la creación de nuevos mecanismos de apoyo económico, especialmente dirigidos a las mujeres que realizan labores de cuidado no remuneradas: «Vamos a tener algunos subsidios para las madres cuidadoras porque vamos a profesionalizar ese rol», explicó.
Ajuste fiscal sin desmontar ayudas sociales
Las declaraciones de Restrepo cobran relevancia porque se producen mientras la campaña defiende la necesidad de un fuerte ajuste en las finanzas públicas. Según el exministro de Hacienda, el país enfrenta un desequilibrio entre ingresos y gastos que obliga a reducir el tamaño del Estado y mejorar la eficiencia del gasto público.
Sin embargo, insistió en que los recortes no recaerán sobre los programas sociales prioritarios.
«Han utilizado mentiras y fake news diciendo que un gobierno de Abelardo De la Espriella va a acabar con todos los beneficios sociales. Eso es falso», sostuvo.
Para Restrepo, la estrategia consiste en eliminar programas que considera ineficientes y concentrar los recursos en iniciativas con resultados concretos sobre pobreza, educación, salud y generación de oportunidades.
Entre los programas que cuestionó se encuentra Jóvenes en Paz, impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro. Según dijo, los recursos deberían destinarse a apoyar jóvenes que quieran estudiar, emprender o acceder al mercado laboral.
Durante la entrevista, Restrepo defendió que la reducción de la pobreza no puede depender exclusivamente de subsidios, sino de una estrategia más amplia que incluya crecimiento económico, generación de empleo y fortalecimiento de servicios públicos.
En ese sentido, planteó como prioridades garantizar la seguridad alimentaria, recuperar los subsidios para vivienda, fortalecer el sistema de salud y ampliar el acceso a la educación superior.