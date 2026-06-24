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Municipios afectados por lluvias e inundaciones tendrán línea de crédito para su reactivación económica

Los recursos por $200.000 millones están dirigidos a municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena.

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Findeter. Foto: Valora Analitik

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Findeter, entidad que hace parte del Grupo Bicentenario, lanzó una línea de crédito por $200.000 millones, destinada a los territorios afectados por la emergencia por las lluvias e inundaciones que se presentaron a inicios de este año.

Según se informó, el instrumento de financiación está dirigido a municipios de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Chocó, Bolívar, Cesar y Magdalena, así como a sus entidades descentralizadas.

Los recursos, de acuerdo con la entidad, podrán destinarse a financiar obras de infraestructura preventiva, la implementación de sistemas de alerta temprana, así como impulsar programas de reactivación económica que implementen las entidades territoriales dirigidos a pequeñas y medianas empresas.

También contemplan la financiación de proyectos para la recuperación de infraestructura básica y el restablecimiento de servicios esenciales como la reparación de viviendas, la intervención en vías terciarias, acueductos y redes de servicios públicos, la atención en salud y educación en las zonas más impactadas.

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Carlos Alberto Saad Llinás fue elegido presidente de Findeter
Carlos Alberto Saad Llinás, presidente de Findeter. Foto: cortesía Findeter

Detalles de la nueva línea de crédito

La asignación de los recursos priorizará a los municipios de categoría 6, es decir, aquellos con menores ingresos y mayor vulnerabilidad. En caso de remanentes, estos se destinarán progresivamente a municipios de categorías 5, 4 y 3.

Esta línea busca facilitar una respuesta articulada frente a las afectaciones en los territorios incluidos en la declaratoria, contribuyendo a la estabilización social y económica de las comunidades.

Carlos Saad Llinás, presidente de Findeter, indicó que esta herramienta busca “brindar a los territorios herramientas financieras oportunas para atender la emergencia, proteger a las comunidades afectadas y acelerar la recuperación económica local. Nuestro compromiso es respaldar a las regiones para que puedan avanzar en su desarrollo”.

La línea de redescuento contempla plazos de hasta cinco años con hasta un año de gracia a capital y tasa compensada desde IBR + 1,00 % mes vencido, IBR + 1,15 % trimestre vencido e IBR + 1,25 % semestre vencido. Los recursos estarán disponibles hasta agotarse.

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Tags: Findeter
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