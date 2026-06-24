En Obras por Impuestos, Aval Asset Management administra 99 proyectos; estos son los principales sectores

El mecanismo de Obras por Impuestos permite que las empresas destinen parte de sus obligaciones tributarias a la financiación y ejecución de proyectos de inversión pública en zonas priorizadas del país.
A través de esta herramienta, los recursos pueden dirigirse a iniciativas de educación, infraestructura vial, energía, tecnología y otros sectores orientados al cierre de brechas sociales y económicas.
En este escenario, Aval Asset Management reportó que actualmente administra 99 proyectos bajo este esquema por un valor total de $546.697 millones, con una concentración importante en educación e infraestructura vial.
De acuerdo con la compañía, el sector educativo reúne 44 proyectos por $215.300 millones, equivalentes al 39,4 % del valor total administrado. Por su parte, la infraestructura vial suma 31 iniciativas por $214.600 millones, lo que representa otro 39,3 % del portafolio.
En conjunto, ambos sectores concentran cerca del 79 % de los recursos gestionados por la entidad a través del mecanismo de Obras por Impuestos.
Además, la administradora registra proyectos en áreas como energía, tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y otros sectores, con presencia en departamentos como Antioquia, Santander, Tolima, Cundinamarca, La Guajira y Valle del Cauca.
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Principales proyectos administrados
Entre los proyectos de mayor tamaño se encuentra el mejoramiento de la vía Moreneros–Acueducto Aqualia, en Riohacha (La Guajira), que será desarrollado por Proindesa, holding de infraestructura del Grupo Aval, con una inversión de $42.437 millones.
También se destaca la demolición, construcción de obra nueva y dotación integral de la Institución Educativa Primitivo Crespo, sede principal, en Riofrío (Valle del Cauca), proyecto que cuenta con recursos por $32.656 millones.
Fiducia concentra la mayor parte de los recursos
Del total de proyectos administrados, 73 se ejecutan mediante la modalidad de fiducia, por un valor de $417.400 millones. Esta cifra representa el 76,4 % de los recursos gestionados por la compañía bajo el mecanismo.
Según explicó Aval Asset Management, esta modalidad permite constituir un patrimonio autónomo para administrar los recursos, realizar desembolsos de acuerdo con el avance de las obras y mantener independencia en el manejo financiero de cada proyecto.