Cambios en la Junta Directiva de Primax tras concluirse compra de Biomax

Este miércoles Primax oficializó que Biomax Biocombustibles adquirió el control de la compañía, luego de comprar a Global Monastir 38,7 millones de acciones ordinarias, que representan el 94,99 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación.
La empresa de combustibles indicó que seguirá operando con total normalidad, garantizando la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos con clientes, aliados comerciales, proveedores, autoridades y colaboradores.
Como parte de esta transacción, Primax celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la cuales se tomaron decisiones alineadas a este cambio de control.
En primer lugar, se presentaron las renuncias de varios miembros de su Junta Directiva. Concretamente, se retiraron: Marco Aurelio Peschiera Fernández; Manuel Enrique Romero Valdez; Calixto Romero Guzmán; Hernando Aguirre Stoessel; y José Antonio Onrubia Holder.
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Nuevos miembros del Directorio de Primax
Según se explicó, las renuncias fueron presentadas de manera voluntaria e irrevocable como consecuencia del cambio de controlante y no tuvo conocimiento de otros hechos materiales asociados a dichas renuncias.
En su reemplazo, la Asamblea General de Accionistas designó como nuevos miembros de la Junta Directiva a cinco nombres: Federico Nasser Facussé, Gilson Duarte Ribeiro, César Alfaro Ordóñez, Gabriela Arguello Pérez y Marysabel Maldonado Raudales.
En esta misma reunión de accionistas se tomó la decisión de ratificar a Tomás González Estrada y Gabriel Ozorio Migowski, miembros independientes de la Junta Directiva, quienes continúan en el ejercicio de sus cargos.
Además, se le otorgaron facultades a Pablo Tovar Ñañez y Dary María Rivero Carrillo, para llevar a cabo la formalización e inscripción de las decisiones adoptadas ante la Cámara de Comercio competente.
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