Noticias económicas importantes Noticias del mercado financiero Noticias empresariales

Cambios en la Junta Directiva de Primax tras concluirse compra de Biomax

Biomax compró el 94,99 % de las acciones de Primax, que pertenecían a Global Monastir.

Por: -
Primax entregará 8 bonos de combustible por $5 millones en Colombia
Primax renovó su Junta Directiva, luego de la compra por parte de Biomax. Foto: Cortesía.

Compártelo en:
Añade a Valora Analitik como tu fuente

Este miércoles Primax oficializó que Biomax Biocombustibles adquirió el control de la compañía, luego de comprar a Global Monastir 38,7 millones de acciones ordinarias, que representan el 94,99 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación.

La empresa de combustibles indicó que seguirá operando con total normalidad, garantizando la continuidad de sus operaciones y el cumplimiento de sus compromisos con clientes, aliados comerciales, proveedores, autoridades y colaboradores.

Como parte de esta transacción, Primax celebró una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, en la cuales se tomaron decisiones alineadas a este cambio de control.

En primer lugar, se presentaron las renuncias de varios miembros de su Junta Directiva. Concretamente, se retiraron: Marco Aurelio Peschiera Fernández; Manuel Enrique Romero Valdez; Calixto Romero Guzmán; Hernando Aguirre Stoessel; y José Antonio Onrubia Holder.

Relacionado: Tras la compra de Primax, más de 60 % del mercado de gasolineras en Colombia quedó concentrado en estas dos empresas: Terpel y Biomax 

Ventas de combustibles en estaciones de servicio de Colombia crecieron con fuerza en tercer trimestre
Estación de servicio de Primax. Imagen: Valora Analitik

Nuevos miembros del Directorio de Primax

Según se explicó, las renuncias fueron presentadas de manera voluntaria e irrevocable como consecuencia del cambio de controlante y no tuvo conocimiento de otros hechos materiales asociados a dichas renuncias.

En su reemplazo, la Asamblea General de Accionistas designó como nuevos miembros de la Junta Directiva a cinco nombres: Federico Nasser Facussé, Gilson Duarte Ribeiro, César Alfaro Ordóñez, Gabriela Arguello Pérez y Marysabel Maldonado Raudales.

En esta misma reunión de accionistas se tomó la decisión de ratificar a Tomás González Estrada y Gabriel Ozorio Migowski, miembros independientes de la Junta Directiva, quienes continúan en el ejercicio de sus cargos.

Además, se le otorgaron facultades a Pablo Tovar Ñañez y Dary María Rivero Carrillo, para llevar a cabo la formalización e inscripción de las decisiones adoptadas ante la Cámara de Comercio competente.

Ver más ▾
Tags: empresas en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar