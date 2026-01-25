El mercado de los combustibles, por lo menos en materia de las compañías que participan en él, puede encontrarse en un proceso de reorganización, en caso de que se fusionen dos de los jugadores más representativos.
Actualmente, Terpel domina el mercado de distribución minorista de combustibles, operando 2.031 estaciones de servicio, que representan 34,3 % del total. A esta compañía le sigue Biomax, con 802 estaciones y una participación de 13,5 %, y luego está Primax, con 795 estaciones, representando 13,4 % del mercado.
Este panorama revela una alta concentración. Adicionalmente, Biomax espera adquirir Primax, con lo cual, si esto se llega a materializar, solo dos organizaciones concentrarán más de 60 % del mercado.
En ese contexto, los últimos movimientos en torno a la fusión entre Biomax y Primax indican que se espera la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio. Mientras tanto, ambas compañías seguirán operando de forma independiente y con normalidad.
“No se trata de un monopolio, pero sí de menor rivalidad, menor competencia efectiva, menor presión sobre márgenes y mayor relevancia del regulador para evitar abusos de posición dominante”, manifestó Felipe Bernal, miembro del Centro Global de Estudios de Energía de la Universidad de Columbia.
Más allá de estos tres grandes jugadores, en el mercado también participan otras compañías. A las anteriormente mencionadas se suma Texaco, con una representatividad de 10,1 %. Luego están Petromil (6,8 %); Zeuss (3,8 %); Ayatawacoop (2,3 %); Coomulpinort (2,2 %); y las más pequeñas, como Brío (0,3 %) y Proxxon (0,1 %). También hay otras regionales, como Puma (1,5 %) y Esso (1,5 %).
En este escenario, el estudio también señaló que es necesario revisar la concentración y la dominancia por municipio, puesto que se están reflejando desequilibrios y se necesita una mejor dinámica de mercado que promueva un entorno más competitivo para el sector. A lo anterior se añadió que, en caso de que se hagan ajustes, puede haber beneficios tanto para los consumidores como para las empresas, alineando las regulaciones con la realidad del mercado.
Concentración de las estaciones de servicio en centros urbanos
Estas dinámicas también se reflejan de manera diferenciada en los principales centros urbanos. En ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali, la presencia entre las empresas puede cambiar, pero un dato constante es que Terpel es el líder mayorista del mercado.En Medellín hay una amplia competencia entre Terpel y Primax, y en Barranquilla una mayor participación de empresas como Petromil. Todo lo contrario sucede en Cali, mercado que casi le pertenece de manera exclusiva a Terpel, según un informe de la Universidad Externado de Colombia.
¿Qué sucederá con los precios de la gasolina y el diésel en 2026?
La estructura del mercado en materia de regulación estatal también tiene implicaciones en los precios que pagan los consumidores. Tanto la gasolina como el diésel hacen parte de la canasta energética que ofrecen estas compañías en las estaciones de servicio.
Bernal expresó que todavía puede haber ajustes graduales en el precio de la gasolina, ya que el galón se encuentra entre $3.000 y $4.000 por encima del valor internacional, tras el cierre del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
Sin embargo, en el caso del diésel el panorama es diferente, puesto que el FEPC mantiene presiones importantes y el ACPM está mucho más expuesto a decisiones fiscales y no tanto a la competencia en el mercado de distribución minorista.
“El escenario más probable es estabilidad o alzas moderadas, no reducciones estructurales, independientemente de una mayor concentración del mercado”, concluyó.