J.P. Morgan mantiene a Colombia fuera de sus recomendaciones, salvo la acción de Grupo Éxito: estas son las razones

Un reciente informe de J.P. Morgan mantuvo al mercado colombiano como infraponderado, pues si bien ha tenido el mejor desempeño en lo corrido del año (respaldado por una fuerte apreciación frente al dólar), cree que los fundamentales no son tan sólidos.
“Tras analizar los factores fundamentales del país, creemos que otros mercados de la región están mejor posicionados para superar el desempeño en adelante”, dice el documento que hace énfasis en “el marcado déficit fiscal sustancial”, que superó el 7 % del PIB.
Recordó que las agencias calificadoras S&P y Fitch rebajaron la calificación soberana de Colombia, ubicándola por debajo del grado de inversión en ambos casos.
Mencionó que la inflación “se mantuvo elevada y no logró estabilizarse, retrasando los recortes de tasas que el mercado había anticipado para la segunda mitad de 2025”. J.P. Morgan proyectó que al final de este 2026 la tasa de interés del Banco de la República cerrará en 11,25 % desde un 9,25 % actual. Es decir, incremento de 200 puntos básico.
Factores que limitan un mejor desempeño
En el frente económico, el banco estadounidense espera que la inflación siga elevada, particularmente después del reciente anuncio del Gobierno de un incremento del 23 % en el salario mínimo. “Esta medida ha sido vista como inflacionaria y podría revertir los recortes de tasas anticipados”, lo que es un posible viento en contra para el mercado.
Otra proyección relevante tiene que ver el hecho de que Colombia será el único mercado bajo nuestra cobertura que experimentará un endurecimiento monetario durante 2026 y continuará enfrentando fuertes desafíos fiscales, con un déficit que se espera se mantenga este año.
Estrategia de inversión: solo Éxito
J.P Morgan confirmó que en este momento no tiene acciones colombianas en el portafolio, “ya que utilizamos al país para financiar nuestro optimismo en otros lugares.
Dicho eso, la única acción con calificación de sobreponderar que cubre actualmente es Grupo Éxito, sobre la cual consideran que “debería beneficiarse de las tendencias de consumo en el corto plazo y aún cotiza a valoraciones descontadas”.
Sin embargo, reafirmó que las valoraciones “son menos atractivas que antes”. Finalmente, mencionó que el escenario político para el 31 de mayo sigue siendo bastante abierto, con encuestas que muestran resultados mixtos, pero con la mayor intención de boto concentrada en Cepeda.
