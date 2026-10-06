Juan Carlos Castro concluye su ciclo al frente de Invest Pacific tras tres años de gestión; inicia proceso de relevo

Juan Carlos Castro Lozano culminó su ciclo como director ejecutivo de Invest Pacific tras liderar durante tres años la estrategia de promoción de inversión y desarrollo sostenible de Cali y el Valle del Cauca.
Durante esta etapa de transición, Mauricio Concha Rivera, actual director de inversiones de la entidad, asumirá de manera temporal la dirección ejecutiva mientras el Consejo Directivo de la agencia adelanta el proceso para designar al sucesor en propiedad.
Castro asumió la dirección ejecutiva de Invest Pacific en octubre de 2023 con el reto de consolidar el posicionamiento del departamento y atraer nuevas oportunidades de capital extranjero.
Según los balances de Invest Pacific, entre octubre de 2023 y octubre de 2026, durante su gestión, la agencia acompañó el establecimiento y expansión de 57 proyectos de inversión extranjera directa, correspondientes a 53 empresas provenientes de 25 países, distribuidos en 11 municipios del departamento. Estas operaciones representaron un flujo de US$646 millones y la generación de 6.338 empleos directos.
Así mismo, la organización resaltó que bajo su liderazgo se logró una gestión con la Unión Europea a través de la iniciativa Global Gateway para elaborar el estudio de prefactibilidad de una planta de Combustible Sostenible de Aviación (SAF). Y en alianza con BID Invest se movilizaron US$140.000 en asistencias técnicas para estructurar proyectos de economía circular y transición energética.
Adicionalmente, se consolidó la plataforma Valle Verde como eje del Plan de Desarrollo del departamento para la atracción de inversión sostenible y en 2025 se lanzó la estrategia Cali Home4Tech con el objetivo de proyectar a la ciudad como un hub tecnológico en sectores como HealthTech, AgriTech y ClimateTech.
También se fortaleció la presencia en mercados de América, Europa y Asia, y se promovió el Green Business Forum en el marco de la COP16, encuentro que reunió a 408 asistentes y más de 45 expertos nacionales e internacionales.
El Consejo Directivo de Invest Pacific extendió su agradecimiento a Castro Lozano por su contribución al posicionamiento del territorio, al tiempo que garantizó la continuidad de las metas institucionales de la mano del liderazgo interino de Mauricio Concha Rivera.
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