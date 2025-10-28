Juan Carlos Pinzón recibirá el aval del Partido Oxígeno para su candidatura presidencial

Todo apunta a que Juan Carlos Pinzón Bueno será oficialmente candidato a la Presidencia de Colombia con el aval del Partido Oxígeno, colectividad liderada por Ingrid Betancourt.
El anuncio se realizará este martes a las 3:00 p. m., en un evento que marcará el inicio formal de su campaña de cara a los comicios de mayo de 2026, en los que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro.
Meses atrás, en Valora Analitik, Pinzón había señalado la urgencia de que Colombia recupere su posicionamiento internacional, en un contexto global “cada vez más polarizado”.
Crítico de la política exterior del gobierno Petro, Pinzón advirtió que las tensiones diplomáticas recientes —en particular con Washington— “deben resolverse con visión estratégica y coordinación”, priorizando la seguridad regional y el bienestar ciudadano.
Críticas al Pacto Histórico y mensaje de autoridad
El precandidato se ha posicionado como una de las voces más duras de la oposición al Pacto Histórico. En declaraciones recientes afirmó:
“El pueblo de Colombia sabe que el Pacto Histórico es un grupo de incompetentes en quienes no se puede confiar para dirigir el país”.
También cuestionó a Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, a quien calificó como “cómplice de los desastrosos intentos de Petro por negociar con terroristas y narcotraficantes”.
En contraste, Pinzón enfatizó que su eventual gobierno se basará en autoridad, experiencia y fortalecimiento institucional: “Bajo mi presidencia, los criminales serán tratados como lo que son: criminales, no aliados”, sostuvo.
Tras los resultados de la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre, Pinzón envió un mensaje a los votantes del sector progresista: “Colombia no saldrá adelante si continuamos por este camino de ideologías”.
El exministro cerró su pronunciamiento: “Queda claro que el país quiere un cambio, un gobierno serio, con experiencia, autoridad y sin improvisaciones”.
Con el apoyo del Partido Oxígeno, Pinzón entra oficialmente en la contienda electoral basándose en seguridad, institucionalidad y cooperación internacional.