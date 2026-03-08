Juan Daniel Oviedo, la gran sorpresa de las consultas por la Presidencia: se abre nuevo escenario en la derecha

Juan Daniel Oviedo se convirtió en la gran sorpresa de la jornada electoral de este 8 de marzo. Con el 77 % de mesas informadas, el candidato superó los 938.527 votos, una cifra que lo posiciona como uno de los fenómenos electorales de la consulta de la derecha y lo ubica en el segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia.
El resultado no solo lo dejó muy por encima de lo que proyectaban varios analistas, sino que además lo deja con vida en la contienda política porque la votación de Oviedo supera la que obtuvo la hoy vicepresidenta Francia Márquez en la consulta que la llevó a convertirse en fórmula vicepresidencial del presidente Gustavo Petro en 2022.
Además, más que duplica lo logrado hasta el momento por Claudia López, quien se acerca a los 500.000 votos.
La puerta que se abre a la derecha para Juan Daniel Oviedo
Tras conocerse los resultados preliminares, desde sectores cercanos a la candidata Paloma Valencia comenzó a tomar fuerza un posible acuerdo político.
Fuentes señalan que ya se le habría planteado a Oviedo la posibilidad de convertirse en fórmula vicepresidencial en la carrera hacia la Casa de Nariño, aunque la campaña del exdirector del DANE negó esta posibilidad.
Eso sí, según Caracol TV, la idea también tendría el visto bueno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder natural del sector.
La movida buscaría consolidar una candidatura que combine el voto partidista tradicional con el respaldo ciudadano que logró capitalizar Oviedo en la consulta.
La votación de Juan Daniel Oviedo sorprendió incluso dentro de la misma consulta, lo deja con margen de maniobra político para definir su papel en la campaña presidencial que comienza a configurarse tras los resultados del 8 de marzo.